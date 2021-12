von Susanne Schleinzer-Bilal

Angeklagt worden waren eine 32-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann, der damalige Lebensgefährte der Angeklagten, wegen Diebstahl zweier Mobiltelefone im Wert von circa 1048 Euro. Verurteilt worden wegen Unterschlagung und nicht wegen Diebstahl wurde dann die 32-Jährige, ihr damaliger Lebensgefährte wurde freigesprochen. Die Angeklagte war von Richter Rupert Stork wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden. Der Strafbefehl hatte sich auf über 1000 Euro belaufen. Die Einziehung des Wertersatzes wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, sprich die Erstattung der 1.048 Euro lehnte er ab, da die Staatsanwaltschaft die entwendeten Mobiltelefone bereits eingezogen und dem Inhaber zurückgegeben hatte. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Marie Mallin hatte wegen Diebstahl und Unterschlagung für eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 15 Euro sowie einer Erstattung des Wertersatzes plädiert.

Waldshut-Tiengen Beschimpfungen via Whatsapp Das könnte Sie auch interessieren

Dem 31-jährigen Angeklagten dagegen sei die Tat nicht nachzuweisen und sie plädiere für einen Freispruch, erklärte Mallin. Verteidiger Philipp Rinklin plädierte für Unterschlagung und einer Geldstrafe und eine Tagessatzhöhe von 15 Euro und 30 Tagessätzen. Die Verteidigerin des 31-jährigen Angeklagten hatte ebenfalls für einen Freispruch plädiert. Die 32-jährige Angeklagte hatte damals als Filialleiterin in einem Geschäft für Mobiltelefone in Wehr gearbeitet. Da sie damals in finanzieller Not gewesen war, hatte sie zwei Mobiltelefone aus dem Geschäft genommen und im Internet verkauft. Dies mit den Zugangsdaten ihres damaligen Lebensgefährten, der von ihren Geschäften nichts gewusst hatte.

Das Geld hatte sie auf ihr Konto überweisen lassen, für das der 31-Jährige die Vollmacht aber keine Karte gehabt hatte. Sie hatte die Geräte nicht als fehlend im Bestand registriert. Herausgekommen war das Ganze, als sie eine Weile nicht im Laden gearbeitet hatte und ein anderer für sie eingesprungen war. Der Mann, der auch als Zeuge vor Gericht geladen war, erklärte er habe als erstes eine Inventur gemacht und festgestellt, dass Geräte gefehlt hätten. Dann habe ein Kunde genau das Gerät gewollt, dass die Angeklagte mitgenommen hatte und das laut Bestand noch hätte da sein müssen. Danach habe er Anzeige erstattet. Der Sachverhalt habe sich bestätigt, die Angeklagte habe zwei Telefone entwendet und veräußert. Der damalige Lebensgefährte habe von diesen Machenschaften nichts gewusst, erklärte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Rinklin erklärte, die Angeklagte habe ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Verteidigung des 31-Jährigen erklärte der Tatbestand sei nicht erwiesen. Auch der Richter bestätigte ,“die Angeklagte hat eigenmächtig gehandelt, der damalige Lebensgefährte hat nichts davon gewusst“. Rechtlich handle es sich hier um eine Unterschlagung, da die Angeklagte Zugang zu den Telefonen hatte“, das ist eine juristische Feinheit“, erklärte der Richter. Zu ihren Gunsten spreche, dass der Schaden wieder gut gemacht worden sei, zu ihren Lasten der Vertrauensbruch als Filialleiterin und der relativ hohe Betrag.