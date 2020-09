von Hansjörg Bader

1921, als Gesangsabteilung gegründet und 15 Jahre später zum selbstständigen Verein ausgerufen, kann der Männerchor Wehr im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. Das Programm für das Jubiläum steht schon länger fest. Schwerpunktmäßig steht ein Konzert im Fokus. Die Proben dafür wurden zu Anfang des Jahres bereits aufgenommen. Diese wurden aber jäh durch die Corona-Pandemie gestoppt. Sänger und Dirigentin Claudia Moser hoffen auf eine baldige Wiederaufnahme. Kommen nicht bald gravierende Lockerungen, sieht der Verein das Jubiläum in Frage gestellt. Eine Verschiebung ins Jahr 2022 scheint dann nicht ausgeschlossen.

Im Mai 2021 sollte das Festkonzert in Kooperation mit dem Gesangverein Rickenbach stattfinden. Bei beiden Chören schwingt Claudia Moser als Dirigentin den Taktstock. Das Gemeinschaftskonzert ist eine von mehreren Veranstaltungen, die der Männerchor im Terminkalender stehen hat. Jetzt warten alle gespannt darauf, wie es weitergeht. Probelokal für die Sänger ist das katholische Pfarrzentrum Wehr. Dies ist seit März geschlossen. Und im Moment deutet nichts darauf hin, dass sich an diesem Zustand etwas ändern könnte. Und wenn ja, dürfen dann auch gleich wieder Chöre starten?

Dirigentin Claudia Moser weist auf den Umstand hin, dass die gesamte Sängerschaft vom Alter her „zur Gruppe mit erhöhtem Risiko zählt“. Für alle heißt das, die weitere Entwicklung abzuwarten und darauf zu hoffen, dass es bald mit Corona zu Ende geht und rasch ein wirksamer Impfstoff gefunden wird.

Noch ist man beim Einzigen von ursprünglich vier in der Gesamtstadt existierenden Männerchören zuversichtlich, das Programm 2021 in vollem Umfang der Bevölkerung bieten zu können. Klappt alles, dann wird sich der Männerchor auch über eine besondere Auszeichnung freuen dürfen: Die sogenannte „Zelter-Plakette“. Sie ist die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre. Sie wird verliehen an Chorgemeinschaften, die ein lückenloses 100-jähriges Wirken nachweisen können und sich Verdienste um die Pflege der Chormusik, des deutschen Volksliedes und um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben.

Carl-Friedrich Zelter lebte von 1758 bis 1832 in Berlin, war Musiker, Komponist und Gründer der ersten Liedertafel in seiner Heimatstadt. Er war ein Zeitgenosse von Goethe und vertonte für ihn und andere berühmte Literaten die Texte. Für immer in die deutsche Musikgeschichte ging Zelter 1956 ein, denn da stiftete Bundespräsident Theodor Heuss zu dessen Ehren erstmals die Zelter-Plakette. Sie wird seitdem jährlich an Chorschaffende vergeben, inzwischen mehr als 13.000 mal.

Einer der nächsten Empfänger könnte nun der Männerchor Wehr sein. Vorausgesetzt, dieser bewirbt sich darum und erfüllt die vorgegebenen Kriterien. Der Chorverband Baden mit dem Unterverband Hochrhein, zu dem der Männerchor Wehr gehört, wäre die erste Adresse.

Der Verband leitet den Antrag weiter, denn die hohe Auszeichnung wird schließlich vom Bundespräsidenten vergeben. Dieser reist zwar nicht persönlich zur Übergabe an. Er gibt den Auftrag an Personen aus dem heimatlichen Chorverband oder der Politik weiter. Die Mainzer Hofsänger gehören bislang zu den Prominesteten, die diese Auszeichnung erhalten haben.