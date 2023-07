Zum ersten Mal wird am kommenden Samstag, 15. Juli, das neue Begegnungscafé „Eli‘s Plauderecke“ im „Garten der Sinne“ und in den Räumlichkeiten der Tagespflege St. Elisabeth seine Pforten öffnen. Bei Kaffee und Kuchen können sich hier Pflegende mit ihren Angehörigen in zwangloser Atmosphäre treffen. Bei der neuen Einrichtung handelt es sich um eine Kooperation des Nachbarschaftshilfevereins „Miteinander-Füreinander“ Wehr und der Tagespflege St. Elisabeth Öflingen. An einem offenen Ort der Begegnung für Jung und Alt möchte man ein „Miteinander“ bieten, um „Füreinander“ da zu sein, wie die Vorsitzenden der beiden sozialen Organisationen, Susanne Fricker und Gerhard Hierholzer, in einem Pressegespräch informierten. Das kostenlose Angebot beinhaltet die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über Wünsche und Sorgen auszutauschen oder einfach ein offenes Ohr zu finden.

Im Umgang mit erkrankten und pflegebedürftigen Menschen herrschen häufig Unsicherheit und Unverständnis. Pflegende und ihre bedürftigen Angehörige laufen Gefahr, sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzuziehen. Vereinsamung droht, weil sie Sorgen haben, dass Personen aus ihrem Umfeld mit der Erkrankung nicht zurechtkommen könnten. Bald haben sie das Gefühl, nicht willkommen und akzeptiert zu sein. Dem soll das neue Café entgegenwirken.

Betritt man den neu gestalteten Sinnesgarten, so kann man sich unter schattenspendenden Bäumen und blühenden Blumen auf Anhieb wohlfühlen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen in dieser naturnahen Atmosphäre für das Wohl und die Bewirtung der Gäste. Dazu gehört neben gemeinsamer Unterhaltung auch ein selbst gebackenes Stück Kuchen. Bei großer Hitze oder schlechter Witterung wird das Café in die Räumlichkeiten verlegt. Immer am dritten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr hat „Eli‘s Plauderecke“ für alle Interessierten geöffnet. In dieser Zeit können sie ganz nach Belieben ein- und ausgehen.