Wehr (pm/fli) Zum Anlass seines 90. Geburtstags stellt der Künstler Wieslaw Josef Chrapkiewicz eine Auswahl seiner besten Werke in der Galerie des Altens Schlosses in Wehr zur Schau. Dazu zählen beeindruckende Landschaftsbilder, atmosphärische Stillleben sowie realistische Portraits, welche über die Jahre entstanden sind.

Wieslaw war als technischer Zeichner und im Animations-Bereich tätig und hat über die letzten Jahre wöchentlich Elena Romanzins Malkurse besucht. Außerdem hat er die Stadt Wehr mit einer Vielzahl seiner Illustrationen bereichert. Seine Leidenschaft zur Kunst hat er von seinem Vater geerbt und schlussendlich an seine Töchter und seine Enkeltöchter weitergegeben, welche ebenfalls einige ihrer Werke ausstellen werden. Somit umfasst diese Ausstellung 4 Generationen von Kunstschaffenden und zeigt, wie prägend die Kunst im Leben sein kann.

Die Vernissage findet statt am Sonntag 26. November um 11 Uhr in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr. Zu sehen ist die Ausstellung bis 17. Dezember, jeweils samstags und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.