von sk

Wiederholt wurde eine Baustelle in der Bündtenfeldstraße in Wehr von Dieben heimgesucht. Bei der letzten Tat über das verlängerte Wochenende an Fronleichnam, 11. bis 14. Juni, wurden sechs Bauleuchten gestohlen. Insgesamt fehlen von der Baustelle zwölf Bauleuchten und ein Verkehrsschild. Wer zum Verbleib dieser Sachen Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.