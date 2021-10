von sk

Vor einigen Tagen übergab der Obst- und Gartenbauverein Wehr die Obstbaumwiese und den sich daran anschließenden neuen Obstbaum-Lehrpfad auf der Großen Zelg. Auf einem städtischen Grundstück am Wegkreuz am Ende des Mettlerweges hat der Obst- und Gartenbauverein Wehr aus Anlass seines 100jährigens Bestehens zwölf heimische Hochstammobstbäume gepflanzt.

Bad Säckingen Stadt will Hochrhein-Eggbergklinik ersteigern und abreißen Das könnte Sie auch interessieren

Bereits zuvor sind auf Initiative der Stadt in diesem Gebiet als Ausgleichsmaßnahme für die Erweiterung des Baugebietes großflächig mehr als 100 Obstbäume neu gepflanzt worden. Damit wurde zumindest ein Teil der Lücke, die über die vergangenen Jahrzehnte hinweg durch überalterte, abgängige Obstbäume entstanden ist, wieder geschlossen. Auf einem kleinen ausgeschilderten Rundweg sind diese Obstbäume nun zusätzlich mit Schildern versehen, auf denen unter anderem über die Sorte des jeweiligen Baumes und über die typische Verwendung seiner Früchte informiert wird.

Wehr 50 Jahre Eingemeindung Öflingens nach Wehr: Wie viel Eigenständigkeit braucht der kleine Ortsteil? Das könnte Sie auch interessieren

Die Besucher des Lehrpfades haben so die Möglichkeit, sich auf diese Weise über die große Vielfalt der heimischen Obstsorten zu informieren. Der Verein, der in diesem Jahr das Jubiläum seines 100-jährigen Bestehens feiert, hat mit dieser Obstbaumwiese und dem Lehrpfad der Bürgerschaft der Stadt ein Geschenk zu seinem runden Geburtstag machen wollen.

Zu dem kleinen Festakt konnte Bürgermeister Michael Thater zahlreiche Stadträte sowie viele Mitglieder des Jubiläumsvereins und Gäste von benachbarten Obstbauvereinen begrüßen. Der Bürgermeister bedauerte in seiner kurzen Ansprache das allmähliche Verschwinden der Obstbäume aus dem heimischen Landschaftsbild und gerade vom Standort am Wegkreuz am Ende des Mettlerweges aus sind noch einige Ruinen alter Obstbäume und die Spuren des ehemaligen Streuobstbaus auf der Zelg zu sehen. Auch auf dem Dinkelberg und am Waldberg waren früher die Streuobstwiesen standortypisch.

Wehr Sie haben ein besonderes Händchen für Tomaten Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Wehr, Konrad Büche, dankte dem Bürgermeister und der Stadt für die vielfache Unterstützung und die zur Verfügungstellung des Grundstückes. Im Gegenzug werde man die städtischen Obstbäume regelmäßig schneiden, hegen und pflegen, so dass diese eines Tages mit gesundem und stattlichem Wuchs zur ökologischen Vielfalt in Wehr beitragen.

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums hat die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverein Öflingen Dörte Strittmatter gemeinsam mit der Baumschule Kessler einen jungen Nussbaum gestiftet, welcher an Ort und Stelle gemeinsam und unter fachkundiger Anleitung auf dem neuen Vereinsgrundstück eingepflanzt wurde. Anschließend erläuterte Peter Felber den Gästen im Rahmen einer kleinen Führung die Besonderheiten der auf dem Grundstück und im Lehrpfad vertretenen Obstbaumsorten, ehe der Bürgermeister alle Gäste zu einem kleinen Umtrunk einlud.