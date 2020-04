Auch wenn der Räum- und Streudienst in diesem Winter ausgefallen ist, geht den Frauen und Männern des Bauhofs die Arbeit nicht aus: Vom Holzräumen nach zwei Stürmen über Hilfe beim Brand des Kindergartens Seeboden bis hin zum Pflanzen von Frühlingsblumen gibt es immer was zu tun. Zwei neue Fahrzeuge sollen die Arbeit in diesem Jahr erleichtern.

Frühlingsboten: Die Stadt Wehr blüht dank Mitarbeiter des Bauhofs auf. | Bild: Julia Becker

„Wir haben in diesem Winter nur eine Tonne Salz verbraucht – und das gerade am Morgen des Brandes im Januar“, so Bauhofleiter Werner Grether. Durch die milden Temperaturen galt nur in der ersten Januarwoche erhöhte Aufmerksamkeit. Am 7. Januar wurde dann gestreut, es bestand ein Risiko für überfrierende Nässe. Der Klimawandel ist wohl auch im Wehratal angekommen: „Früher haben wir bis zu 300 Tonnen Salz gebraucht. In diesem Winter so wenig wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren. Das gibt einem schon zu denken“, so Grether.

Streusalz: Mit nur einer Tonne wurde in diesem Winter so wenig Streusalz wie noch nie in den letzten 25 Jahren verbraucht. Das Lager ist noch sehr gut gefüllt – Bauhofleiter Werner Grether (links) und der Bauamtsmitarbeiter Helge Laufer dürfen den Rest für den nächsten Winter gut aufbewahren. | Bild: Julia Becker

Die 19 Mitarbeiter haben aber trotzdem genug zu tun: So musste beim Brand des Kindergartens Seeboden eine Rinne für das Löschwasser ausgehoben werden. Auch bei den Absperrungen unterstützte der Bauhof die Feuerwehr. Generell ist die Zusammenarbeit im Ort eng: Mit den Waldarbeiter und der Drehleiter der Feuerwehr konnten einige große Bäume beschnitten werden. „Wir schaffen gut zusammen“, freut sich Grether. Nach den Sturmtiefs Sabine und Victoria und auch wegen des Eschentriebsterbens mussten viele nicht mehr verkehrssichere Bäume gefällt werden. Dafür wurde bereits kräftig nachgepflanzt. Seit Mitte Februar setzten die Bauhofmitarbeiter insgesamt 50 junge Bäume an den Wehrer Straßen.

Wie in der Meierhofstraße – hier wurden sechs Eschen gefällt und dafür elf junge Obstbäume gesetzt. Und entlang der Zufahrt zum Badestrand sollen acht junge Eichen zukünftig eine schöne Allee bilden. „Insgesamt haben wir mehr gepflanzt als gefällt“, freut sich Grether. Generell sind Verschönerungsarbeiten eine der Kernaufgaben des Bauhofs: Durch das milde Wetter konnten bis in den Dezember hinein Feldwege hergerichtet und Schnittarbeiten durchgeführt werden.

Die Spielplätze in der Carl-Denk-Straße, im Wiesenweg und in der Seebodenstraße wurden mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Leider musste der Bauhof dann auch die Sperrung einrichten, erklärt Grether: Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Spielplätze aktuell nicht benutzt werden. Auch die städtischen Gebäude musste der Bauhof absichern.

Virus sorgt für Einschränkungen

„Wir haben Halterungen für Desinfektionsmittel installiert und einen Spuckschutz für das Bürgerbüro„, so Grether. Für den Bauhof sorgt der Virus für Einschränkungen: Gemeinsame Fahrten und die enge Zusammenarbeit sind nicht mehr wie gewohnt möglich. Trotzdem läuft aktuell der städtische Frühjahrsputz auf Hochtouren: „Wir kehren die Ecken aus und reinigen mit dem Hochdruckreiniger. Die Elektrogeräte werden alle überprüft und Pflanzen neu gesetzt“, so Grether. Vor Ostern werden noch die Parkbänke raus gestellt und die Bäche geputzt.

Die Arbeit erleichtern sollen zwei Neuanschaffungen. Ein Pritschenfahrzeug mit Kipper für 20.000 Euro ist bereits bestellt, so Helge Laufer vom Bauamt. Das Kleinfahrzeug ersetzt seinen 19 Jahre alten Vorgänger und soll für den Mülldienst und die Gärtnerei eingesetzt werden. Noch in der Planung ist der Kauf eines Großflächenmähers. Im Haushalt sind hierfür 60.000 Euro eingeplant, der Gemeinderat muss der Anschaffung noch zustimmen. Der letzte Mäher wurde vor 30 Jahren angeschafft, so Grether. Das neue Gerät werde eine immense Arbeitserleichterung für die Pflege großer Grünflächen und auch der Straßenränder, so Grether.