Jetzt im Herbst ist die Baustelle an der Wehra kaum mehr zu übersehen. Aber bereits seit Mai saniert Energiedienst schon das Stauwehr in Öflingen. Aktuell sei man auf der Zielgeraden, freut sich Energiedienst-Ingenieur Rolf Hezel. Die Wasserhaltung aus Bausteinchen ähnlichen Betonblöcken konnte bereits entfernt werden.

Nur noch eine Folie vor dem Rechen und viel Wasserdruck schützt die Baustelle aktuell vor einer Überschwemmung. Doch für die Arbeiter drohe keine Gefahr für nasse Füße, beruhigt Hezel. Dabei wurde die Baustelle aus anderen Gründen im Sommer mehrfach zu Badewanne: „Wir haben hier einen stark wasserdurchlässigen Untergrund. Die ersten Wochen waren sehr schwierig“, so Hezel. Bereits gut ersichtlich ist die geschwungene Außenwand des Fischabstiegs. Vor der Staustufe lenkt ein horizontaler Rechen Schwemmgut und Fische zu diesem kleinen Abfluss. So werden Verstopfungen vermieden und die Fische können ihren Weg Richtung Rhein fortsetzen.

Wasserkraft Das Kraftwerk an der Wehra ist eines von insgesamt 14 Kleinkraftwerken der Energiedienst im südlichen Schwarzwald. im Jahr 2015 übernahm dann die Energiedienst von der Brennet AG das Kleinkraftwerk im Keller des nahegelegenen Industriegeländes inklusive des Stauwerks. Mit Erteilung des Erbbaurecht wurde 2017 bereits die defekte Wehrklappe repariert. Von der Staustufe gelangt das Wasser zukünftig wieder über einen 1400 Meter langen Kanal zum eigentlichen Kraftwerk. Dieses hat eine Leistung von rund 500 Kilowatt und kann so zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Damit können rund 700 Haushalte versorgt werden.

In die Gegenrichtung muss ein wenig mehr Aufwand betrieben werden, so Hezel weiter: In der großen Grube wird sich bald ein Kanal mit Stufen schlängeln, in dem die Fische mit weniger Gegenströmung flussaufwärts gelangen können. Hier waren die engen räumlichen Verhältnisse zwischen Straße und Hang eine große Herausforderung, erklärt Hezel. Denn nun muss der Aufstieg den Kanal zum Kraftwerk kreuzen. Damit die Tiere nicht weggespült werden, gibt es eine geschickte Lösung: Eine offene Rinne im Boden des Kanals ermöglicht den Fischen die Passage, darüber hinweg strömt das Wasser zum Kraftwerk. Auch wenn die Baustelle noch umfangreich aussieht, sei man doch sehr gut voran gekommen – auch dank der engagierten Handwerker, lobt Hezel. Der Bau selber wird von der Firma Weiss aus Hausen im Wiesental durchgeführt, Planung und Bauleitung von Dirk Maier vom Büro Hydro Energie Roth aus Karlsruhe. Für Elektroinstallationen und die Schlosserarbeiten habe man regionale Unterstützung von Rümmele aus Häg-Ehrsberg und Trefzger aus Wehr bekommen.

Einzig für Spezialgewerbe, wie die verschiedenen Klappen und Schieber, wurde eine Firma aus Bayern beauftragt. Wenn die Anlage planmäßig bis vor Weihnachten fertig wird, wird von den Details nicht mehr viel zu sehen sein: „Alles wird mit einer Betonplatte abgedeckt, die Steuerung funktioniert dann vollautomatisiert und wird aus der Ferne überwacht“, erklärt Hezel. Auch der Kanal zum Kraftwerk solle vor der Inbetriebnahme im Januar noch ausgebessert werden. Es bleibe Corona und das Wetter als Damoklesschwert, so Hezel: „Bis etwa Null Grad können wir aber noch arbeiten.“ Insgesamt knapp 800.000 Euro habe man hier investiert. So es die Pandemie-Situation erlaube, soll darum zur Einweihung im kommenden Jahr hoffentlich auch gemeinsam angestoßen werden.