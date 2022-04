von Yvonne Brüderle

Dieses Jahr soll es neben der Bewirtung am 1. Mai nach jahrzehntelanger Pause wieder einen Tanz in den Mai geben. Nach dem aufgrund der Pandemie die Bewirtung am 1. Mai zwei Jahre hintereinander nicht standen konnte, gibt es bei der Bärenzunft Wehr nun große Pläne. Für den 30.04.2022 planen sie wieder einen Tanz in den Mai. Diese Idee gab es unter den Vorständen der Bärenzunft von schon länger, dieses Jahr fällt der 1.Mai auf einen Sonntag und kann somit gut umgesetzt werden.

Bisher hatte die Bärenzunft ihr Domizil am 1. Mai auf dem Wendehammer hinterm Schwimmbad. Zu Beginn der Planungen für den 1. Mai war nicht klar, ob es aufgrund der Pandemie noch Einschränkungen wie beispielsweise Zugangsbeschränkungen geben wird. Dies und die damals fragliche Stromversorgung stellten die Bärenzunft vor die Herausforderung einen neuen Standort zu finden. Wichtig war, den örtlichen Bezug zum Klosterhof beizubehalten und somit zeigte sich der Hartplatz beim Frankenmattstadion als ideale Location. Durch den größeren Platz gibt es die Möglichkeit eine 2-tägige Veranstaltung durchzuführen. Dies ist auch der Grund, weshalb die Bärenzunft in diesem Jahr an dem neuen Standort festhält.

Der Tanz in den Mai startet am Samstag, 30. April, mit dem Einlass ab 19 Uhr. Es sind mehrere Gastauftritte geplant wie beispielsweise von den Storchstäghüülern, der Chio-Maico Band und Mirco Kima, der es in dem Jahr in den DSDS-Recall geschafft hat und Mitglied der Bärenzunft ist. Für den Tanz in den Mai gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten, diese können in vielen Wehrer Geschäften und an der Abendkasse erworben werden. Die traditionelle Bewirtung am 1. Mai wird, abgesehen vom neuen Ort, wie gewohnt stattfinden. Neben der Bewirtung wird es für Kinder auch wieder die Klöpfer zum selbst grillen geben. Außerdem wird es Ponyreiten und eine Hüpfburg geben, sodass die Eltern möglichst lange bei der Bärenzunft verweilen können.