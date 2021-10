von Hansjörg Bader

Bei der 1956 gegründeten Bärenzunft haben sich die Verhältnisse an der Vereinsspitze wieder normalisiert. In der Hauptversammlung wurde die zuletzt kommissarisch amtierende Zunftchefin Carolin Maier zur regulären Vorsitzenden gewählt. Deren Wahl zog eine größere Umbesetzung im Gesamtvorstand nach sich.

Der weitere Vorstand sieht damit so aus: Sabine Schüler (Zweite Vorsitzende), Yvonne Brüderle (Erste Schriftführerin), Franziska Rebhan (Zweite Schriftführerin), Nicole Wendt (Erste Kassiererin), Miriam Kramer (Zweite Kassiererin), Kathrin Treitschke (Festwirtin), Sandra Waßmer (Fellwartin), Daniel Schlegel (Gerätewart) und Niklas Tontsch (Beisitzer).

Nun wäre es eben wichtig, dass auch ins Vereinsleben und insbesondere in den Veranstaltungskalender wieder Normalität einkehrt, dass an Fasnacht 2022 wieder volles Programm gefahren und sämtliche Folgeveranstaltungen durchgeführt werden können. Aber da zeigten sich die anwesenden Gäste, die Wehrer Zunftratschefin Petra Meier und Narrenvogt Oliver Brüderle von der Vogtei Dreiländereck im Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) eher skeptisch – erst recht wenn es um die Fasnacht wie „vor Corona“ geht.

Meier glaubt, dass man erst nach dem November klarer sehen werde, was dieses Jahr möglich ist. Die Fasnachtsproklamation werde vorsorglich in den früheren Güterbahnhof verlegt. Klar könnte man auch in die Stadthalle gehen, das bringe zu viel medizinischen Aufwand. Narren seien gewohnt ihr Tun und Treiben im Freien durchzuführen, so Petra Meier.

Oliver Brüderle lobte die starke Mitgliederpräsenz der Bären, und wie es geradezu die Jugend in die Zunft dränge. Der Zulauf sei derzeit so stark, dass ein Aufnahmestopp verfügt werden musste, wie die neue Zunft-Vorsitzende sagte. Carolin Maier erinnerte an neue Abmachungen, gerade was einheitliches Auftreten bei Umzügen anbelangt und die generellen Kleiderregeln. Auch will die Zunft, dass die Fellkostüme nur noch an den festgesetzten Terminen getauscht werden.

Auch Ehrungen nahm die Zunft vor: Paul Bäumle (60 Jahre); Hildegard Bäumle, Helga Wunsch, Maria Zimmermann (50 Jahre); Bernhard Bächle, Dorothea Bächle, Christine Berger, Cornelia Klotter, Lothar Klotter, Ruth Ozwirk, Sabine Schüler, Karl-Josef Senn (40 Jahre); Dieter Broschek, Nadja Schellin (30 Jahre); Anita Bayer, Gisela Sonder, Klaus Sonder (20 Jahre); Sabine Brandl, Maren Braun, Yvonne Brüderle, Tamara De Horna, Manuela Herrgott, Volker Katzer, Bruno Liedek (10 Jahre).