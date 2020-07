Eine Fahrradfahrerin musste ins Krankenhaus, nachdem sie am Montagmittag, 13. Juli, in Wehr von einer aufschwingenden Autotür zu Fall gebracht worden war. Gegen 14:45 Uhr hatte ein 28 Jahre alter Peugeot-Fahrer in der Hauptstraße am Straßenrand geparkt. Beim Öffnen der Fahrertüre achtete er nicht auf die vorbeifahrende 44 Jahre alte Frau auf ihrem Fahrrad. Die Tür traf das Fahrrad, so dass die Frau stürzte. Sie erlitt trotz eines getragenen Helms Verletzungen am Kopf. Da sie kurzzeitig benommen war, wurde sie vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen. Es entstand nur geringer Sachschaden.