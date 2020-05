von Gerd Leutenecker

Nach acht Wochen kultureller Durststrecke, ist mit dem Start des Autokinos in Wehr ein Stück weit Normalität zurückgekehrt – und zugleich eine neue Attraktion in Form eines zehntägigen Kulturevents im Ludingarten geschaffen worden. Am Freitag fiel der Startschuss, bis nächsten Sonntag dauert die Autokino-Reihe. Und der Auftakt war durchaus vielversprechend: Bietet das Areal Platz für 70 Autos, waren bei der Premiere am Freitagnachmittag etwa 50 am Start. Die Abendvorstellung war sogar fast ausverkauft.

Kino in der begrenzenden Enge des eigenen Autos ist zwar ein Relikt vergangener Jahrzehnte, erlebt in Zeiten der Corona-Pandemie aller Orts eine Renaissance, bietet es doch wie kaum eine andere Veranstaltungsform die Möglichkeit zur Unterhaltung bei gleichzeitiger Einhaltung der Hygienebestimmungen.

Veranstalter Oliver Risch hatte mit seinem fünfköpfigen Team den Ludingarten in Beschlag genommen. Derweil betreute Phillipp Schuler von TEC-Zone das technische Equipment. Ein abgegrenzter Raum im hinteren Teil, der Zufahrtsweg klar ausgeschildert, mit dem kurzen Stopp am Einlass, wo die elektronischen Tickets vorzuweisen sind. Dann die Einfahrt. Wer zuerst kommt, steht mit seinem Auto in der ersten Reihe. Wobei selbst von der letzten Reihe aus, wo die hohen Autos stehen, ein guter Blick auf den großen LED-Monitor geboten ist.

Besucher kommen auch von Weiter her

Ganz der Tradition der Kulturstadt Wehr entsprechend, zog das Kinoevent Besucher aus der ganzen Region an. Überproportional viele Kinobesucher kamen aus dem Nachbarlandkreis. Die beiden Kinostandorte Rheinfelden und Lörrach haben ihr treues Klientel, was sich auch beim Wehrer Autokino zeigte.

„Das ist ein Event, das muss man in dieser Zeit einfach mal erleben“, sagte die Wehrer Schulsozialarbeiterin Jeanne Bosansky, die mit ihrer Mutter zum Abendkino gekommen war. Wieder mal raus aus den heimischen vier Wänden, dann noch etwas ganz Neues, Bosansky wollte sich wie viele weitere Kulturbeflissene einfach mal wieder in der Gemeinschaft unterhalten lassen. „Den Kindern eine bleibende Erinnerung geben“, war für viele Eltern wiederum das Motiv.

Die besondere Atmosphäre eines Autokinos wirkt. Wobei deutliche Unterschiede zwischen der Kinder- und Erwachsenenvorstellung vernehmbar sind. Bei den Kinderfilmen wird, als Zeichen der Zustimmung oder Begeisterung, viel häufiger gehupt als am Abend bei den Erwachsenenvorstellungen.

Zweimal Hupen signalisiert Wohlwollen

Veranstalter Risch kennt dieses Phänomen schon von den anderen Stationen, wo er Autokino gemacht hat. Selbst der traditionelle anfängliche Werbeblock von lokalen und regionalen Werbetreibenden wird hupend kommentiert. Offensichtlich hat sich etwas etabliert – zwei Mal hupen bedeutet „gut so“, ein Mal „naja“. Die kurze filmische Begrüßungsansprache von Bürgermeister Michael Thater und Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl fand in diesem Sinne offenbar das Wohlwollen der Besucher.

Wie groß das Filmvergnügen ausfällt, hängt auch davon ab, wie gut die eigene Soundanlage im Auto ist. Der LED-Monitor liefert selbst bei Sonneneinstrahlung noch ein sehr gutes Bild. TEC-Zone-Techniker Schuler versichert: „Die Technik hat eine Zulassung bis Windstärke 9, also Sturm.“ Das Wetter kann den weiteren Veranstaltungen also schon einmal nicht dazwischenfunken.