von sk

Am Donnerstagvormittag, 26. November, gegen 11.40 Uhr, ist es in der Schopfheimerstraße zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 57- jährige Peugeot-Fahrerin geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 69- jährigen Opel-Fahrerin. Die zwei Autofahrerinnen sowie eine 36- jährige Mitfahrerin des Opels wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.