Die unter dem Dach der Wehrer Volkshochschule (VHS) angesiedelte Malschule Elena Romanzin feiert in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum. In der Galerie des Alten Schlosses sind ab Sonntag, 23. April, genau 99 Werke von etwa drei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgestellt.

Landschaften, Stillleben, Porträts

Der große Raum des ehemaligen Au-Kindergartens, in dem die meisten der VHS-Kurse stattfinden, ist zurzeit ein Kunstdepot: Auf den Tischen liegen Zeichnungen, auf Staffeleien sind Acrylgemälde ausgestellt, einige Kunstwerke sind noch eingepackt, viele Aquarelle schon in Passepartouts eingefasst und warten auf die Präsentation. Alle Werke entstanden im Rahmen der VHS-Kurse und geben einen Überblick über die Entwicklung, die die Schüler Elena Romanzins zurückgelegt hatten. Zu sehen sind Landschaften, Stillleben und Porträts in den Techniken Acryl, Aquarell und Zeichnung. Der ehemalige Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, der die Rede bei der Vernissage halten wird, hatte die Malschule als ein Alleinstellungsmerkmal der Wehrer VHS bezeichnet. Die von der Kunst- und Musikschule Honigberger sowie den vielen Künstlern, die im Entwurfsatelier der ehemaligen Wehra AG beschäftigt waren, ins Leben gerufene Tradition der Kunststadt Wehr erfährt eine würdige Fortsetzung.

Vor mehr als zehn Jahren war Elena Romanzin anlässlich einer Ausstellung ihrer Werke gefragt worden, „ob man bei Ihnen malen lernen kann“. 2013 gab sie unter dem Dach der VHS ihren ersten Kurs in Landschaftsmalerei. Derzeit finden wöchentlich sechs Kurse statt, hinzu kommen eintägige Workshops. Im Laufe der zehn Jahre hat sie mehr als 300 VHS-Kurse geleitet. Die Malerin, die in Italien die Kunst samt aller technisch-handwerklichen Grundlagen studiert hatte, ist überzeugt, dass jeder Mensch imstande ist, malen zu lernen, wenn man eine qualifizierte Anleitung bekommt und es ernsthaft möchte. Dazu muss man freilich etliche Regeln lernen: Zum Beispiel, dass nicht einfach ein roter Farbtupfer auf grünen Grund gesetzt werden kann. „Das Rot würde mit dem grünen Untergrund zu einem Braun verschmelzen, daher muss man wissen, wie man das Rot grundiert.“ Sie verwendet hochwertige Farben und zeigt ihren Schülern, wie alle Farbschattierungen aus den drei Grundfarben Rot, Blau und Gelb (in je zwei Varianten) plus Weiß gemischt werden. Auch wenn sich die Teilnehmer an Fotos und Vorlagen orientieren, ist die Dozentin offen für andere Kunstrichtungen: „Wenn man die Technik beherrscht und die Regeln kennt, dann kann man sich von ihnen befreien.“

Die Kurse richten sich an Menschen aller Altersstufen (sie hat Schüler von 18 bis 90 Jahren) und sowohl an Anfänger wie auch an Fortgeschrittene. Bei den Zeichnungen kann man schön erkennen, wie die Nuancen immer differenzierter werden. Hervorragend gelungen sind ein Aquarell, das ein Türschloss in allen Rosttönen zeigt, oder ein Landschaftsbild von Silke Broschek, die eine Küstenlandschaft in feinsten Farbnuancen gemalt hat. Die souveräne Beherrschung der Technik wird darin sichtbar, ebenso wie in den Stillleben von Heidi Herpertz.

Beide Künstlerinnen besuchen seit Jahren die VHS-Malkurse. Ihre Werke sollen aber nicht einschüchtern, sondern als Ansporn und Ermutigung dienen und zeigen, welches Potenzial in den Schülerinnen und Schüler schlummert und darauf wartet, geweckt zu werden.

Elena Romanzin wurde 1976 in Alghero auf Sardinien geboren. Seit 2011 lebt und arbeitet die Künstlerin, Dozentin und Kuratorin in Wehr.