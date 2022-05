von Michael Gottstein

Wehr – Eine markante Hornfanfare eröffnete am Freitagabend das erste gesellschaftliche Ereignis, das die Stadt Wehr nach zwei langen Corona-Jahren feiern durfte: Der Anlass war die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an die beiden Vorsitzenden der Skiclubs Wehr und Öflingen, Rudolf Meßmer und Ralph Merkle.

Im Bürgersaal versammelten sich neben einigen Stadträten die Familienangehörigen sowie Mitglieder der beiden Clubs. Die „Wehrer“ und „Öflinger“ saßen zwar säuberlich getrennt auf beiden Seiten des Mittelgangs, waren aber im sportlichen Geiste vereint, denn die Vereine sehen sich nicht als Konkurrenten.

Weil sich allerorten die Terminkalender wieder füllen, waren die Landtagsabgeordneten entschuldigt, daher übernahm Bürgermeister Michael Thater die Laudatio und überreichte den Geehrten die vom Ministerpräsidenten ausgestellten Urkunden. Ehrungen dieser Art kommen nicht allzu häufig vor. Zuletzt erhielt Margarete Schulze, die Vorsitzende des Harmonika-Orchesters Öflingen, im Jahre 2017 die Ehrennadel.

Als „Vereins-Macher“, so Thater, hätten sich die beiden Vorsitzenden mühelos für das Ehrenabzeichen qualifiziert. „Was wäre die Stadt ohne ihre Vereine, und was wären die Vereine ohne ihre prägenden Persönlichkeiten“, so die rhetorische Frage. Beide Skiclubs haben die schwierige Corona-Zeit überstanden und zählen zu den großen Vereinen der Stadt. Der 1937 gegründete Skiclub Wehr zählt rund 600 Mitglieder, bei dem 1964 ins Leben gerufenen Öflinger Verein sind es etwa 400. Die Clubs bieten Skikurse an, veranstalten Skibazare, und auch andere Sportarten wie Gymnastik oder Nordic Walking gehören zum Angebot. Sie machen sich um den Breitensport verdient, bieten aber auch eine Plattform für sportlich Ambitionierte.

Die Ehrennadel Die Ehrennadel des Landes wurde im Jahre 1982 vom damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth gestiftet. Sie wird an Bürgerinnen und Bürger verliehen, die sich durch überragendes ehrenamtliches Engagement in gemeinnützigen Vereinen und Organisationen mit kultureller, sozialer oder sportlicher Zielsetzung auszeichnen. Sie müssen mindestens 15 Jahre lang an exponierter Stelle tätig gewesen sein.

Der 59-jährige Ralph Merkle arbeitet im Hauptberuf als Projektmanager bei der Firma Rota Verpackungstechnik. Er lebt im Stadtteil Wehr, trat aber dem Öflinger Verein bei und gab als Skilehrer Kurse für Erwachsene und Kinder. Im Jahre 2007 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, vier Jahre später übernahm er die Leitung.

Rudolf Meßmer (links) und Ralph Merkle erhielten die Ehrennadel des Landes. | Bild: Michael Gottstein

Der 66-jährige Elektroniktechniker Rudolf Meßmer stammt vom Bodensee. Vor etwa 40 Jahren zog er nach Wehr und trat in den hiesigen Skiclub ein. Acht Jahre lang kümmerte er sich um dessen Finanzen, und im Jahr 2000 stieg er zum Ersten Vorsitzenden auf. „Er gilt als Mister Skiclub und als Motor und Lokomotive des Vereins“, sagte Thater.

Auch das musikalische Rahmenprogramm achtete auf den Ortsteilproporz: Das Bläserquintett der Stadtmusik Wehr spielte eine Polka und den „Hallelujah-Drive“, während Bastian Berlinghof vom Musikverein Öflingen experimentellere Solostücke von Vitaly Buyanovsky und Sigurd Berge präsentierte.