Der Stadtverwaltung Wehr liegt die Jugend am Herzen. Was ihr diese Zuneigung auch finanziell Wert ist, muss sich aber noch zeigen. So war etwa der Bau eines Pumptrack-Parcours Thema in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. An ihrem Wohlwollen gegenüber dem Projekt ließen die Gremiumsmitglieder zwar keinen Zweifel, doch: „Nicht aber für eine halbe Million Euro“, betonte Bürgermeister Michael Thater.

Bereits 2020 waren Jugendliche der Stadt beim Rathaus vorstellig geworden, um ihren Wunsch nach einer Dirt-Bike-Strecke zum Ausdruck zu bringen. Für den mit gewissen technischen Ansprüchen verbundenen Parcours für geländetaugliche Fahrräder wurde von den Jugendlichen der alte Hartbolzplatz im Stadionweg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Frankenmattstadion als geeignetster Standort auserkoren. Im Mai 2023 genehmigte der Gemeinderat die Planungen für das Projekt, mit dem die Firma Radquartier beauftragt wurde. Nach zwei Abstimmungsgesprächen und einem Planungsworkshop mit den Jugendlichen legte die Firma einen Alternativvorschlag vor, der nun dem Bau einer Pumptrack-Strecke den Vorzug gibt. Der Vorteil dieser asphaltierten Variante besteht vor allem darin, dass der Parcours auch für Skateboards, Inline-Skates und Bobby-Cars nutzbar wäre, wodurch auch der Wert der Anlage als sozialer Treffpunkt eine deutliche Aufwertung erfahren würde. Robert Städler von Radquartier war per Live-Stream zugeschaltet.

Der geschlossene Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprungrampen würde eine naturnah gestaltete Gesamtfläche von 2100 Quadratmeter einnehmen. Die geplante Fahrfläche nimmt eine Fläche von 600 Quadratmetern bei einer Fahrlänge von 140 Metern ein. Seinen Eindruck auf das Gremium verfehlte das Vorhaben aber auch in finanzielle Hinsicht nicht: 459.000 Euro.

Martina Meyer (Freie Wähler) zeigte sich von Engagement und Mitwirkungsbereitschaft der Jugendlichen sehr angetan. „Als Ziel sollten wir das unbedingt weiterverfolgen“, forderte sie. In Hinblick auf die Kosten riet sie jedoch zu einer abgespeckten Variante. Ein Missverständnis witterte Stefan Tussing (CDU). Als der Gemeinderat seine Zustimmung zur Planung gegeben habe, sei das Gremium von etwa 50.000 Euro Kosten ausgegangen. Tussing gab die Verhältnismäßigkeit der quantitativen Nutzung zu den Kosten zu bedenken.

Die Sanierung des von weitaus mehr Menschen genutzten Wehrer Parkbades stehe an. „Wir müssen aufpassen, was mit dem städtischen Geld gemacht wird“, sagte Stefan Tussing. Christoph Schmidt (Frei Wähler) gab zu bedenken, dass es vor allem Baumaterialien und die Asphaltierung seien, die die Kosten in die Höhe trieben. Auf Nachfrage bestätigte Städtler, dass die ausschließliche Verwendung von Naturmaterialien die Kosten auf 125.000 Euro senken könnten.

Bürgermeister Thater bekräftigte sein Wohlwollen gegenüber dem Projekt. Imponiert hätten ihm Haltung und Auftreten der Jugendlichen von Beginn an. Dies deute er als ein zu honorierendes bürgerliches Engagement in der Kommunalpolitik. Jedoch müsse die Relation von Kosten und Nutzung stimmen. „Es wird etwas passieren“, so Thater. „Aber nicht für eine halbe Million Euro.“ An die Jugendlichen erging der Vorschlag, sich bis zum 9. November Gedanken über eigene Mindesterwartungen und nicht verhandelbare Eckpunkte zu machen.

In einem weiteren Treffen soll es um neue, finanziell realistische Ansätze der Umsetzung gehen. In Hinblick auf die Haushaltsberatungen 2024 versicherte Thater, das Projekt finanziell berücksichtigen zu wollen. Die Höhe werde jedoch intensiv zu verhandeln sein.