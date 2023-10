Wehr – Die Wehrer Kläranlage war Thema der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Der von Geschäftsführer Frank Lückfeldt referierte Gewässerschutzbericht 2022 sowie die Klimabilanz der Kläranlage gaben Anlass zur Zufriedenheit. Einstimmig genehmigt wurden Reparaturarbeiten am Fällmittelerdtank, die mit knapp über 46.400 Euro zu Buche schlagen.

„Es hat Spaß gemacht, die Klimabilanz zu lesen.“ Symptomatisch für die Zufriedenheit des Gremiums mit der Wehrer Kläranlage war die Aussage von Grünen-Stadtrat Stefan Engel. Technische Optimierungen der Anlage sorgen bereits seit Jahren für eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltparameter. Wie in der Ausschusssitzung informiert wurde, kam der Umweltbericht eines beauftragten Ingenieurbüros zu dem Schluss, dass die Kläranlage schon jetzt sehr wenig Treibhausgase emittiere. Die 146 Tonnen Kohlendioxyd pro Jahr bedeuten umgerechnet auf die Einwohnerzahl ein Ausstoß von lediglich 8,7 Kilogramm pro Einwohner, was einem Anteil von 0,08 Prozent der Emissionen an Treibhausgasen eines Einwohners der Stadt entspricht.

Zusätzliche Verbesserungen seien möglich, wie Bürgermeister Michael Thater in der Sitzung betonte. Die Verwaltung denke dabei an Investitionen im Bereich der Überschussschlamm-Desintegration, die eine weitere Einsparung der CO 2 -Emissionen bewirken würde.

Ein gutes Zeugnis stellt der Bericht auch hinsichtlich des Netzstrombezugs aus. So konnte dieser durch eine Photovoltaik-Anlage und die Installation eines zweiten Blockheizkraftwerks weiter reduziert werden. „Irgendwann liefert die Anlage mehr Energie, als sie verbraucht“, so die optimistische Ankündigung Thaters. „Wir haben die Klimaneutralität im Auge“, fügte er hinzu.