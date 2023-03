Wehr – Fachkräftemangel wohin man blickt. Aktuell stehen die Unternehmen in Deutschland vor großen Herausforderungen, auch am Hochrhein. Gleichzeitig wird die Berufsorientierung für die Schulabgänger immer komplexer. Eine Folge der Corona-Pandemie und Homeschooling. „Eine Vielzahl an Möglichkeiten macht es den Jugendlichen schwer, beim Thema Berufswahl den Überblick zu bekommen“, weiß der Wehrer Bürgermeister Michael Thater. Außerdem wissen viele oft nicht, welche Anforderungen für einzelne Berufe nötig sind.

Jetzt reagiert die Stadt Wehr und hat sich mit der Servicegemeinschaft, der IHK, der Realschule sowie der Agentur für Arbeit zusammengetan und unter dem Leitsatz „Gemeinsam in die Zukunft“ einen Berufsorientierungstag für Schüler sowie Unternehmen rund um den Hochrhein auf die Beine gestellt. Rund 30 Betriebe stellen sich am Samstag, 11. März, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Wehr vor.

„Das Interesse der Betriebe an der ersten Ausbildungsmesse ist groß“, freut sich Bürgermeister Michael Thater. Und es sind nicht Betriebe aus Wehr mit dabei. Das Hauptzollamt Singen, das Polizeipräsidium Freiburg, Unternehmen und Handwerksbetriebe sowie die Stadtverwaltung Wehr stellen ebenfalls sich und ihr Tätigkeitsfeld vor. Zu einem Besuch eingeladen sind nicht nur die Abschlussschüler der Stadt Wehr. „Der Tag eignet sich für alle Interessierten, gemeinsam mit ihren Eltern“, so Thater weiter.

An der Ausbildungsmesse können die Schüler ganz unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen und auswählen. Hinzu kommen Aktivangebote an den einzelnen Ständen, die den Schülern ermöglichen, einen Eindruck von den Tätigkeiten im Unternehmen zu bekommen. Die Aktivangebote bieten aber auch Möglichkeiten, leichter ins Gespräch zu kommen. „Anschließend ist es sinnvoll, sich in den favorisierten Berufsfeldern um ein Praktikum zu bemühen, um festzustellen, ob der Beruf auch in der Praxis überzeugt“, so Thater weiter. So müssen sich Abschlussschüler nicht erst mühsam Adressen von möglichen Ausbildungsbetrieben zusammensuchen.

Mit dieser Ausbildungsmesse möchten die Veranstalter dem Fachkräftemangel entgegenwirken. „Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Schüler bereits mit einem Praktikum in der Tasche nach Hause gehen.“ Und wenn sich daraus eine Ausbildungsstelle entwickelt – umso besser.

Neben den ersten Informationsgesprächen direkt am Stand des jeweiligen Unternehmens in der Stadthalle, sind in den vier Künstlergarderoben der Halle Besprechungsräume eingerichtet. „In diese können sich die Betriebe gegebenenfalls zurückziehen und die ersten konkreten Bewerbungsgespräche führen“, erklärt Michael Thater. Um das leibliche Wohl der Gäste während der Veranstaltung kümmert sich die Realschule gemeinsam mit dem Förderverein der Realschule.