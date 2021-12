von Hansjörg Bader

Die Auflösung des Laienapostolates der Pfarrgemeinde St. Martin ist nun endgültig besiegelt. Mit der Zustellung eines von Stadtpfarrer Matthias Kirner und der Leiterin Lieselotte Heß unterschriebenen Dankschreibens und einem Präsent der Seelsorgeeinheit Sankt Martin gingen gut 60 Jahre treue Dienste von zweitweise bis zu 100 mitwirkenden Frauen zu Ende. So viele Mitglieder zählte die katholische Organisation zu ihren besten Zeiten.

Mit einer gemeinsamen Mess- und Adventsfeier Mitte Dezember wollten Pfarrer und Pfarrei die verbliebenen Mitglieder persönlich verabschieden und für deren Hilfe und Einsatz in den vergangenen Jahren danken. Doch die steigenden Zahlen und wieder verschärften Versammlungsverbote wegen Corona verhinderten auch den zweiten Anlauf. Die offiziellen Verabschiedungsfeierlichkeiten wollte man keinesfalls erneut aufschieben. Deshalb wählte man nun den schriftlichen Weg des Dankes.

Das schleichend nachlassende Interesse an dieser kirchlichen Einrichtung und die stetig sinkenden Mitgliederzahlen verlangten diesen endgültigen Schritt. Zuletzt zählte das Laienapostolat noch knapp vierzig Mitglieder. 30 Jahre war Lieselotte Heß Leiterin der Gruppierung. 1991 übernahm sie den Vorsitz von Emmi Büche. In all den Jahren kam das Laienapostolat mit nur zwei Damen an der Spitze aus, was für deren Harmonie und Einmütigkeit spricht.

Um ein Bindeglied zwischen dem Pfarrer und der ständig steigenden Zahl von Pfarreimitgliedern herzustellen, wurde 1959 das Laienapostolat von Pfarrer Hermann Marder gegründet. Er berief sich dabei auf den heiligen Lukas und dessen Apostelgeschichte 6,1-4. Darin wird von dem heiligen Stephanus berichtet, wie dieser den Aposteln in der Pfarrgemeinde Jerusalem zur Hand ging. Ähnliches erhoffte sich der Wehrer Pfarrer von diesem Helferkreis. Er wollte Betreuungsaufgaben an Laien delegieren, um mehr Zeit für seine seelsorgerische Arbeit zu haben. Marder stieß in der Pfarrei auf genügend Hilfsbereitschaft und so konnte die Pfarrgemeinde in 45 Wohnbezirke aufgeteilt und ebenso viele Helfer (Laienapostel) berufen werden. Der Plan ging auf, die Helfer waren überall gern gesehene Besucher und Gesprächspartner.

Die Caritas-Haussammlung wurde vom Laienapostolat organisiert und durchgeführt. Mit Sammellisten gingen Frauen, später auch einige Männer, von Haus zu Haus, um für Arme und Bedürftige Spenden zu sammeln. Geld, das für Not vor Ort und Caritas International eingesetzt wurde. Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit bildeten das Fundament des Laienapostolates.