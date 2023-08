Die Vollsperrung am nördlichen Ende der Hauptstraße endet in wenigen Tagen. Seit dem 8. Mai war die Kreuzung zwischen der Schopfheimer Straße, der Toodtmooser Straße, der Hauptstraße und der Straße Im Hammer für den Autoverkehr dicht. Nun soll der Knotenpunkt in Wehr dem Zeitplan entsprechend am 4. August wieder geöffnet werden.

Umleitung durchs Wohngebiet

Für mehrere Monate musste diese Kreuzung wegen Tiefbauarbeiten weiträumig umfahren werden. Die Umleitung führte durch die engen Straßen eines Wohngebiets. Die Baumaßnahme erfolgte, da die Stadt Sanierungsbedarf bei den Abwasserkanälen feststellte, auch der Anschluss des künftigen Ärztehauses an das Nahwärmesystem war nötig. Zusätzlich sollte ein Umbau der Kreuzung den Verkehr im Stadtzentrum sicherer machen.

Die Kreuzung im Hammer/Schopfheimerstrasse/Hauptstraße/Todtmooser Straße | Bild: Stein, Moritz

Erst mal nur Einbahnstraße

Doch die Baustelle gehört noch nicht ganz der Vergangenheit an. Die Kreuzung soll vorübergehend nur als Einbahnstraße geöffnet werden, da es Probleme bei der Beschaffung von Pflastersteinen gegeben haben soll. Deshalb sei die Kreuzung noch nicht vollständig fertiggestellt, hieß es im Gemeinderat.

Die weiteren Baumaßnahmen betreffen dann lediglich die Straße im Hammer, die noch bis März kommenden Jahres gesperrt bleiben soll, wie das Bauamt weiter mitteilte.

Projekt deutlich teurer

Obwohl die Bauarbeiten weitgehend im Zeitrahmen seien, falle das Projekt finanziell doch deutlich aus dem Plan, hieß es. Die Baustelle an der Kreuzung sei mittlerweile rund 100.000 Euro teurer als zu Beginn der Maßnahme geplant.

Die Mehrkosten entstanden wohl auch, weil unter der Fahrbahn in der Todtmooser Straße Findlinge aufgetaucht seien, die die Arbeiten dort erschwert hätten. Da die Todtmooser Straße eine Landesstraße ist, sollten diese Mehrkosten aus Sicht der Stadt Wehr vom Land Baden-Württemberg mitgetragen werden.

Die Stadt könnte gegen das Land klagen

Wehrs Bürgermeister Michael Thater gab sich in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause sehr entschlossen. Die Stadt Wehr sei durchaus bereit, das Land Baden-Württemberg zu verklagen, wenn Stuttgart sich nicht an den Mehrkosten beteilige.

Bislang verweigere sich das Land jedoch einer Kostenbeteiligung. Begründung: Die Baustelle sei ausschließlich Sache der Stadt. Diese Sichtweise kann der Wehrer Bürgermeister nicht teilen, die Weigerung will er also nicht hinnehmen: „Da werde ich hartleibig sein“, sagte er zu den Gemeinderäten.