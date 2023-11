Pünktlich zum 31. Oktober verwandelten die Dorfhäxe aus Brennet die Schulsporthalle in Öflingen wieder in ein kleines Gruselkabinett und luden vorwiegend junge Menschen aus der ganzen Region zum Abfeiern in der Halloweennacht ein.

Viele phantasievolle Kostüme

Dieses wohl größte Halloween–Event am Hochrhein zog unterschiedlichste Gestalten an. Wie Bernd Vogler, einer der Vorsitzenden der Dorfhäxe erklärte, ist die Vielfalt der Kostüme bei diesem Halloween-Event weitaus höher als an Fastnacht. Kein einziges ungeschminktes Gesicht und eine Fülle an phantasievollen Kostümen bevölkerte die kaum wiederzuerkennende Sporthalle.

Mit einer Mischung aus Kürbissernte und Totenreich begrüßten die Dorfhäxen die kalte Jahreszeit und mit ihnen rund 600 Gestalten, die die Welt der Toten sehr lebendig auf die Schippe nahmen. Alle waren sie vertreten. Diejenigen, die das Leben ins Jenseits befördern, wie Schlächter, Metzger und viele Vertreter des Gesundheitswesens. Aber auch die, die uns beim Ableben begleiten, wie Priester, Mönche und Nonnen waren vertreten.

Nicht alle Besucher gaben sich gruselig. | Bild: Aloisia Zell

Und nicht zu vergessen die Teufel, die uns dann in der Unterwelt erwarten. Aber den größten Teil der illustren Gesellschaft bildeten festlich gekleidete Leichen und Skelette, die entsprechend der irischen Mythologie in dieser Nacht für kurze Zeit aus dem Jenseits in das Diesseits zurückkehren. Jedenfalls stand das Tor zum Reich der Toten am Dienstagabend in der Schulsporthalle weit offen. Für eine ausgelassene Stimmung unter den unheimlichen Gästen sorgten DJ Kahnix und die Gugge-Brass-Band aus Murg.

Halloween-Flair in der Schulsporthalle. | Bild: Aloisia Zell

Halloween, dieser keltische Brauch, der seit den 90er Jahren auch in unserer Region wieder aufflammte, fiel bei den Brenneter Dorfhäxen jedenfalls auf sehr fruchtbaren Boden und fand in diesem Jahr bereits zum 22. Mal statt. Neben der Fastnachtssaison ist dieses Halloween-Event ein echter Festmagnet mit stetig wachsender Anziehungskraft.