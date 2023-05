(pm/jet) Der Obst- und Gartenbauverein Öflingen führte am Samstag zusammen mit der Wehrer Stadtförsterin Swantje Schaubhut eine Waldbegehung im Öflinger Forst durch. Hierbei wurden wichtige Themen wie Wald und Klima, Naturverjüngung, Neupflanzungen erörtert, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. Der Wald in der Gemarkung Wehr und Öflingen besteht aus circa 700 Hektar Stadtwald und 700 Hektar Privatwald. Buchen, Eichen, Linden, Ahorn, Tannen, Kiefern und viele weitere Baumarten zeichnen die Vielfalt dieser Wälder aus. Eine Waldverjüngung könne nach der Rodung eines Altbestandes auf zweierlei Arten entstehen, informierte die Stadtförsterin. Entweder man forste gezielt mit bestimmten Bäumen auf oder man überlässt den Wald sich selbst und schaut, was die Natur an Bäumen und Sträuchern durch Naturverjüngung hervorbringe.

Viele Ulmen mussten wegen des Ulmensplintkäfers in der Vergangenheit gefällt werden. Eine Alternative bilden zum Beispiel Flatterulmen, die auch eine Alternative für die Esche sein kann, die momentan aufgrund des Eschentriebsterbens großflächig ausfällt. Von diesen hat der Gartenbauverein aus einem Projekt der forstlichen Versuchsanstalt 50 Pflanzen im Privatwald gesetzt. In dem nicht sehr intensiv genutzten Wald sahen die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins auch Bäume, die durch ihre Wuchsform oder ihr Alter nicht mehr als Nutzholz zu gebrauchen sind, aber wichtige Nischen für Pflanzen und Tiere bilden.

Außerdem wurde ein Waldstück besucht, auf dem vor 80 Jahren noch Kartoffeln gepflanzt wurden, anschließend wurde es aufgeforstet und 2007 der Baumbestand wieder abgeholzt. In der Zwischenzeit ist durch Naturverjüngung ein neuer Wald entstanden. Schaubhut hob hervor, wie wichtig es sei, bei der Bepflanzung nicht nur an Ertragsholz zu denken, sondern auch an blühfreudige Sträucher und Bäume – Faulbaum, Salweide, Wildkirsche, Eberesche, Linde, Wildbirne und Hasel nannte sie als Beispiele. So wird ein insektenfreundlicher Wald gestaltet und dem Bienensterben entgegengewirkt.