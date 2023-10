Erst seit einem Jahr leiten Mathias Scheer und die Stellvertreterin Sabine Kramer-Rempe den Ortsverband Wehr und Öflingen der Freien Wähler, und schon steht ihnen eine große Herausforderung bevor: Die Freien Wähler müssen für die Kommunalwahlen 2024 ein Programm erstellen und Kandidaten suchen – und dies in herausfordernden Zeiten, wie in der Mitgliederversammlung am Donnerstag deutlich wurde.

Wie Mathias Scheer erklärte, sei die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, wozu auch die Unterstützung der Vereine zähle, ein Schwerpunkt der Freien Wähler. „Wir stehen traditionell den freien Berufen und dem Unternehmertum nahe.“ Es gelte, positive Beispiele für Eigeninitiative in die Öffentlichkeit zu tragen, „auch wenn dies manchmal dem Zeitgeist zu widersprechen scheint“. Die Wiederbelebung des für alle Menschen offenen Stammtischs unter dem Titel „Freie Wähler Networking“ wolle man nutzen, um Bürger zur Kandidatur zu motivieren. Mathias Scheer und Bürgermeister Michael Thater, zugleich Fraktionsvorsitzender im Kreistag, legten großen Wert auf die Feststellung, dass die nur auf kommunaler Ebene aktiven Freien Wähler keine Partei seien, sondern eher den Charakter einer Bürgervereinigung hätten. Daher seien die jeweiligen Freien-Wähler-Ortsverbände und der Landesverband streng zu unterscheiden von der Partei gleichen Namens, die zum Beispiel in Bayern, Hessen oder Baden-Württemberg auf Landesebene angetreten sei.

Der Fraktionsvorsitzende im Wehrer Gemeinderat, Christoph Schmidt, betonte: „Wir Freien Wähler möchten Projekte vor Ort und ohne Ideologie angehen.“ Als Beispiele nannte er die Wasserversorgung, die Stadtentwicklung nach dem Grundsatz Verdichtung statt Flächenfraß und die im Frühjahr angestoßene kommunale Wärmeplanung. Ganz wichtig seien der Neubau des Ärztehauses, der Breitbandausbau, die Digitalisierung der Schulen und die Sanierung des Kindergartens St. Josef. „Wir machen Politik für alle Generationen“, so Christoph Schmidt. Dafür seien rentierliche Schulden erlaubt – also für Investitionen im Gegensatz zu konsumtiven Ausgaben.

80 Prozent für Soziales

Letzteres war ein Punkt, auf den Kreisrat Michael Thater ausführlich einging: „Der Landkreis Waldshut gibt 80 Prozent seines Haushalts in Höhe von 280 bis 290 Millionen Euro für Soziales aus.“ Vieles sei durch Bundesrecht vorgegeben, aber diese Ausgaben könne man sich perspektivisch nicht mehr leisten. „Wir Freien Wähler sind die Ersten, die sagen, dass Bedürftige unterstützt werden müssen, aber wir sind auch die Ersten, die sagen, dass es nicht angeht, wenn unser Sozialsystem ausgenutzt wird“, so Thater. Bei der Migration „erreichen wir jetzt eine Grenze“, sagte der Kreisrat. Die Containerunterkunft in Tiengen, die bis Mitte 2024 reichen sollte, dürfte bereits im Dezember belegt sein. Positiv bewertete er, dass das Zentralklinikum in Albbruck, das nach derzeitigem Stand 350 Millionen Euro kosten dürfte, mit 380 Betten ausreichend groß sein werde.

Die Rahmenbedingungen blieben aber schwierig: Das Spital Waldshut verzeichnet ein jährliches Defizit zwischen fünf und sechs Millionen Euro, und das vom Bund eingeführte Finanzierungssystem „führte erst kleinere, nun auch größere Häuser finanziell an den Rand“, so Thater.