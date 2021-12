Eine rege Bautätigkeit ist auch kurz vor Weihnachten noch auf dem Wehrer Brennet-Areal zu beobachten. Während im Hintergrund der Rohbau für Lidl- und Müller-Markt bereits gut zu erkennen ist, entstehen am rechten Bildrand derzeit die Stützpfeiler des künftigen Schmidts-Markt. Für das Wehrer Ärztehaus (der geplante Standort ist am linken Bildrand zu erkennen) wurde am gestrigen Mittwoch der Bauantrag beim Landratsamt eingereicht. Zuvor hatte der Gemeinderat am Dienstag noch eine Bebauungsplanänderung auf den Weg gebracht, die die gegenüber der ursprünglichen Planung veränderten Baugrenzen der beiden Wohn- und Geschäftshäuser an der Todtmooser Straße berücksichtigt.

Wehr Öflinger Brennet-Areal soll Sanierungsgebiet werden Das könnte Sie auch interessieren