Nachdem das Wehrer Brennet-Areal kurz vor der Neubebauung mit großflächigen Einzelhandelsgeschäften steht, nimmt nun auch die Planung für das frühere Öflinger Betriebsgelände des Textilunternehmens Formen an. Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 11. Mai, den Entwurf des Bebauungsplans beraten und seine Offenlage beschließen.

Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte der Gemeinderat den Weg für die Überplanung der Geländes freigemacht, auf dem sich neben einer Werkhalle auch das Gebäude der Hauptverwaltung des Textilunternehmens befindet. Bislang war das gesamte Gelände als Gewerbefläche ausgewiesen, nun will die Brennet GmbH auf einem Teil allerdings eine Nutzung für Wohnungen realisieren. Insbesondere im vierstöckigen Verwaltungsgebäude sollen barrierefreie Wohnungen für Senioren geschaffen werden. In zwei weiteren bestehenden Gebäuden soll Wohnraum geschaffen werden, außerdem sollen entlang der Wehratalstraße ein neuer Gebäuderiegel entstehen. Grundsätzlich ist eine Wohnbebauung in reinen Gewerbegebieten nicht möglich. Deshalb ist geplant, den südlichen, knapp zwei Hektar großen Teil des Betriebsgeländes zum „urbanen Gebiet“ umzuwidmen, der eben die neue Nutzung ermöglicht. Der nördliche Teil mit der Fabrikhalle soll hingegen dem Gewerbe vorbehalten bleiben. Im Flächennutzungsplan ist die Umplanung bislang nicht berücksichtigt. Ein abweichender Bebauungsplan könne auch aufgestellt werden, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird, heißt es in der Vorlage für die Gemeinderäte. Der Flächennutzungsplan werde dann nachträglich berichtigt. „Durch die Realisierung der geplanten Wohnnutzung ist eine bauliche Innenentwicklung möglich, die den Ortsteil nachhaltig verändern und beleben wird.“

Zwei frühere Fabrikhallen, die direkt an das Hauptverwaltungsgebäude der Brennet grenzen, sind bereits seit längerem abgerissen. Hier ist ein großzügiger Innenhof mit Brunnen vorgesehen, über den die verschiedenen Wohngebäude zu erreichen sind. Die Pläne sehen außerdem eine Begrünung dieser Fläche vor.

