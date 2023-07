Nach dem deutlichen Anstieg der Personalkosten bei den Erzieherinnen versuchen die Kindergartenträger, die steigenden Kosten durch höhere Gebühren zumindest teilweise wieder auszugleichen. Der Wehrer Gemeinderat wird sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienbstag, 11. Juli, mit den künftigen Elternbeiträgen befassen.

Gemeinderatssitzung Auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht außerdem die brandschutztechnische Sanierung des Kindergartens S. Josef, ein Sachstandsbericht zum Mobilitätskonzept für die Stadt Wehr sowie die Finanzzwischenberichte von Stadt, Bürgerstiftung sowie der Eigenbetriebe. Beginn der Sitzung ist am Dienstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal des Alten Schlosses.

Die Stadtverwaltung schlägt eine zweistufige Erhöhung für die nächsten beiden Kindergartenjahre zum September 2023 und 2024 um jeweils acht Prozent vor. Im Einzelfall soll der Anstieg aber auf maximal 28 Euro pro Monat gedeckelt werden.

Städtetag empfiehlt noch deutlichere Erhöhung

„Um die deutliche Teuerung sowie die zusätzlichen Personalkosten durch die Kompensation der zusätzlichen Regenerations- und Umwandlungstage zumindest annähernd auszugleichen, muss in diesem Jahr eine deutliche Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgen“, begründet die Stadt diesen Schritt. Dabei betont sie, dass sie mit der Erhöhung um acht Prozent unter der Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände geblieben ist: „Städtetag, Gemeindetag und die Kirchenverbände haben daher ihren

Kindergartenträgern empfohlen, die Kindergartengebühren in 2023/24 jeweils um 8,5 Prozent zu erhöhen.“ Die Kindergartenträger sollten sich an einem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent orientieren. „Selbst mit der nun vorgeschlagenen Gebührenerhöhung wird allerdings in Wehr dieser Kostendeckungsgrad von 20 Prozent deutlich nicht erreicht“, heißt es in der Vorlage für die Gemeinderäte.

Elternvertreter gegen die Erhöhung

Im Vorfeld der Entscheidung wurde auch den Elternbeiräten die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt. Das Ergebnis ist einhellig: Fünf der sieben Elternbeiräte haben eine Stellungnahme abgegeben – alle lehnen die deutliche Erhöhung ab. Es sei nicht tragbar, die die Tariferhöhung des Personals auf die Eltern abzuwälzen, so die einhellige Kritik. Einige Beirate schlagen vor, die Gebührenerhöhung auf einen längeren Zeitraum zu strecken.