von Werner Probst

Die weithin bekannte Wehrerin Ingetraud Süßlin feiert am Samstag, 6. März, ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin ist noch überaus rüstig. So führt sie, mit ihrem Sohn Helmut zusammen, nach wie vor das Metallbauunternehmen Süßlin in Öflingen und freut sich, dass es ihr immer noch möglich ist, neben den Büroarbeiten auch noch weitgehend den Haushalt selbst zu führen.

Sie kann nicht ohne Arbeit sein

Für Ingetraud Süßlin bedeutet die Arbeit in der Geschäftsführung nicht etwa eine Belastung, sondern immer noch eine Herausforderung, der sie sich gerne stellt. „Ich freue mich, wenn ich noch recht lange im Büro arbeiten kann“, sagte Ingetraud Süßlin, die ohne Arbeit nicht sein könne. So ist sie vom frühen Morgen bis am späten Abend stets aktiv. Sie macht ihren Haushalt noch selbst, kocht vielfach auch für die Familie und dass sie auch einen guten „grünen Daumen“ hat, das beweist die große Blumenpracht im Wohnzimmer. Selbst wenn sie es sich am Abend vor dem Fernseher gemütlich macht, kann sie meistens nicht ganz ohne Arbeit sein, denn Stricknadeln und Wolle liegen stets in greifbarer Nähe. Hierbei ist ihre Fingerfertigkeit beim Stricken so groß, dass der Blick auf den Bildschirm immer nur für einen kurzen Augenblick unterbrochen werden muss, um die Nadel zu wechseln.

Die Kindheit

In Prechtlau in Pommern stand die Wiege von Ingetraud Süßlin. Ihre Kinderjahre waren nicht einfach. So musste die Mutter mit ihren drei Kindern vor den anrückenden russischen Truppen flüchten. Über Danzig ging es mit dem Schiff nach Dänemark. In einem Lager wurde die Familie untergebracht, ehe 1947 Offenburg für mehrere Wochen zum Wohnsitz wurde. Nach dem Aufenthalt im Lager in der Säckinger Lonzona kam die Familie nach Herrischried, wo Ingetraud Süßlin dann die Volksschule besuchte.

Familien- und Unternehmensgründung

Nach einjähriger Arbeit im Kinderheim in Rickenbach erlernte sie den Herrenschneiderberuf. Bald lernte sie ihren späteren Mann Helmut kennen. 1959 läuteten die Hochzeitsglocken. Im Haus der Schwiegereltern in Obersäckingen, die früher eine Landwirtschaft hatten, wurde eine Wohnung bezogen. Zwei Söhne und zwei Töchter brachte sie auf die Welt. Bald wurde im ehemaligen Kuhstall eine Schlosserei in Betrieb genommen und die Jubilarin in die Büroarbeit mit eingebunden. 1979 wurde das Wohnhaus neben dem Öflinger Betriebsgebäude bezogen. Im Jahr 2000 starb ihr Mann. Nun übernahm sie mit dem Sohn die Geschäftsleitung, die immer noch so Bestand hat.

Erinnerungen und Wünsche

In den Erinnerungen der Jubilarin haben aber auch die früheren Tagesausflüge, meistens verbunden mit Wanderungen, einen festen Stellenwert. Urlaubswochen gab es nur wenige, sagte Ingetraud Süßlin. Ihr größter Geburtstagswunsch ist die Gesundheit. „Ich möchte auch weiterhin noch im Geschäft tätig sein“, sagte sie. Am Geburtstag werden sicherlich auch viele ihrer Bekannten ihre Glückwünsche überbringen und sich den guten Wünschen ihrer Kinder mit Partnern und den beiden Enkelkindern anschließen.