von Paul Eischet

Mit dem 6. Dreyland Bluesfestival und sechs Konzerten an drei Spielorten hat der Schopfheimer Verein „Exbluesive – Jazz und Blues Südbaden“ einmal mehr ganze Arbeit geleistet.

Das Festival Das 6. Dreyland-Bluesfestival lockte knapp 1000 Besucher an. Jeder der drei Spielorte schaffte eine ganz eigene Konzertatmosphäre – angefangen vom idyllischen Schlosspark in Bad Säckingen, über den intimen Schopfheimer Stadtpark in grüner Naturkulisse bis hin zum urbanen Flair des Wehrer Talschulplatzes. Mit seinem Einsatz vor Ort hatte das personell aufgestockte Exbluesive-Team einen reibungslosen Ablauf des in jeder Hinsicht perfekt organisierten Festivals ermöglicht. Das Team von „Rock-In on Tour“ versorgte die Gästen mit Speisen und Getränken. Am Ende zeigten sich Josef Wagner und Manfred Bockey von Exbluesive zufrieden und zogen eine positive Bilanz. Die steigende Resonanz auf das Festival macht Mut, und so wollen sie auch weiterhin eifrig den Blues unter die Leute tragen. Für sie steht fest: Fortsetzung folgt.

Nach dem ersten Festivaltag im Schlosspark in Bad Säckingen zogen die Blues-Freunde am Freitag nach Schopfheim. Zwei Vertreterinnen der jungen Blues-Generation gaben sich im dortigen Stadtpark die Ehre. „Sie sind eigens für dieses Konzert eingeflogen worden“, betonte Manfred Bockey von Exbluesive in seiner Begrüßung.

Den Anfang machte die irische Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Grainne Duffy. Sie überzeugte mit einem erfrischenden Cocktail aus Traditionellem, Rockigem und Modernem.

Grainne Duffy. | Bild: Paul Eischet

Mitten in einem Gitarrensolo sorgte ein Stromausfall im wahrsten Wortsinn für einen Stillstand. Nach fünf Minuten war das Problem behoben. Die Band machte aus der kleinen Panne eine Spaß: Indem sie exakt an der zuvor unterbrochenen Stelle wieder einsetzte, ließ sie den Eindruck entstehen, als hätte jemand zuvor auf die Pausentaste gedrückt.

Vanessa Collier. | Bild: Paul Eischet

Es folgte Vanessa Collier, eine US-amerikanische Sängerin, Saxophonistin und Gitarristen. Ihre erdig-soulige Stimme, ihr leidenschaftliches Saxophonspiel und die hervorragende Band hinter ihr machten das Konzert zu einem Ohrenschmaus. Eines von vielen Highlights war ihre Version des Tina Turner-Hits „I Can‘t Stand The Rain“, die in einer wahren Improvisationsschlacht zwischen Saxophon und Gitarre mündete. Zwischen den Titeln nahm sich Collier Zeit, um mit dem Publikum zu kommunizieren.

Freude kam auf, als sie auf ihrem Saxophon improvisierend gelassen durch die Zuschauermenge spazierte. Vanessa Collier gelang es, die Besucher mit ihrer Musik mitzureißen und zum Tanzen zu bringen.

Junger frecher Blues auf dem Talschulplatz

Zwei US-amerikanische Musiker bestritten auf dem Talschulplatz in Wehr die letzten beiden Konzerte des Festivals. Es begann mit Jim Kahr, einem aus Chicago stammenden Blues-Urgestein. Seit mehr als 50 Jahren steht er auf der Bühne. Nur von Bass und Schlagzeug begleitet, zeigte er sich tief im Blues seiner Heimatstadt verwurzelt.

Sir Waldo Weathers im Publikum. | Bild: Paul Eischet

Dann gesellte sich Sir Waldo Weathers hinzu. Der Saxophonist und Sänger aus Kentucky war 15 Jahre lang in der Band von James Brown. An diesem Abend stahl er Kahr fast die Show, als er spielend durchs Publikum schlenderte und anschließend mit „Sex Machine“ den Besuchern einheizte.

Nach kurzer Umbaupause spielte Selwyn Birchwood aus Orlando, Florida. Für ihn war es das erste und aktuell einzige Konzert in Deutschland. Er selbst nennt seinen Musikstil „Electric Swamp Funkin‘ Blues“. Wer glaubte, alle Blues-Spielarten schon einmal gehört zu haben, wurde von dem „jungen Wilden“ eines Besseren belehrt.

Selwyn Birchwood auf dem Talschulplatz. | Bild: Paul Eischet

Sein Gitarrenspiel strotzte nur so vor Einfallsreichtum – da wurden auch schon mal Passagen aus „Star Wars“ oder „When the Saints Go Marching In“ eingeflochten. Traditionell geprägten Blues interpretierte er so frech und energetisch, dass die Konzertbesucher zeitweilig das Tanzen vergaßen und nur noch zuhörten. Auch die Lap-Steel-Gitarre kam zum Einsatz, eine offen gestimmte und auf den Oberschenkeln liegend gespielte Hawaii-Gitarre.