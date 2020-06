Auch die neue, kleinere Hirschfigur im Wehratal hat kaum Chancen auf einen Verbleib auf dem markanten Felsen. Die teilte am Dienstag eine Pressesprecherin von Forst-BW in Bebenhausen mit. Die neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts ist seit Januar zuständig für die Angelegenheiten des Staatsforsts im Land. „An der rechtlichen Beurteilung aus dem Jahr 2017 hat sich nichts geändert“, so die Forst-BW-Sprecherin. „Auch die neue Figur muss entfernt werden.“ Wann dies passieren wird, konnte sie nicht sagen. Die Vorgänger-Skulptur, die im vergangenen August abgeräumt worden war, befindet sich übrigens zwischenzeitlich in Obhut der Stadt Wehr. Wie der Presseprecher des Landratsamts auf Anfrage mitteilte, wurde die lebensgroße Figur der Stadt zur Verwahrung übergeben.

Wehr Und wieder grüßt ein Hirsch im Wehratal