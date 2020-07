Pünktlich zur Parade der südbadischen Gartenmöbel hatte sich der Regen verzogen – am Freitag fand das dritte Klappstuhlkonzert mit den Rollenden Steinchen, Zukunftsmusik und Station Four statt. Die große Mehrheit der rund 170 Kartenkäufer hatte sich trotz unsicheren Wetters zum Ludingarten begeben und wurde mit einem abwechslungsreichen Abend mit rockigem Schwerpunkt belohnt.

Familienbande: Heike Trefzger (orange) mit seinen Töchtern Linn und Fiona sind Teil der Rollenden Steinchen und hatten selbstverständlich auch das Corona-Mut-Mach-Lied „Die Welt steht still“ dabei. BILD: JULIA BECKER | Bild: Julia Becker

Die unkonventionellen Konzerte lockte auch an diesem Abend Gäste von Lörrach bis Laufenburg mit ihren individuellen Sitzmöbeln ins Wehratal. Eine Schweizer Gruppe krönte diese Parade geradezu mit einer aufblasbaren Sitz-Krone. Ein bisschen herrschte Festivalatmosphäre als schon am Eingang Leuchtstäbchen ausgegeben wurden. „Wir sehen euch sonst gar nicht“, so Heiko Trefzger von Station Four. Denn die Bühne mit kleiner technischen Ausstattung beleuchtet nur die Musiker, vom Publikum auf der anderen Seeseite ist nach Sonnenuntergang nichts mehr zu sehen. Der Konzertbeginn verschob sich wegen Regen um eine halbe Stunde, was vom mit mitgebrachter Verpflegung gut ausgestatteten Publikum wohlwollend und mit Zwischenapplaus für den Soundcheck aufgenommen wurde.

Den Einstieg, noch mit Resttageslicht, machten dann die noch relativ unbekannte Band Zukunftsmusik. „Wir wollen uns engagieren, für Menschen, Klimaschutz und Weltfrieden“, so Sängerin Tomesara de Gradde. Die vier Musiker aus der Region haben sich im letzten Jahr über die Klimademos in Schopfheim kennen gelernt und wollen die Menschen in ihrer Wahlheimat mit ihrer Musik berühren. Mit Klavier, Cello, Percussion und Gesang kombinierten die Musiker Folkmusik und klassische Stücke vom schottischen Volkslied über Paul McCartneys „Blackbird“ und Michael Jacksons „Heal the World“ bis hin zu Camille Saint-Saens „Der Schwan“. Bislang habe man nur auf verschiedenen Demos gespielt, so de Gradde. „Wir sind ja noch nagelneu. Aber es ist noch viel in Planung!“

Rockig: Björn Bellmann, Nicolai Brugger, Heiko Trezfger (von links) und Tobi Koch (nicht im Bild) sorgten als Station Four mit Classic Rock für Stimmung. BILD: JULIA BECKER | Bild: Julia Becker

Der folgende Auftritt der Rollenden Steinchen war von manchen heiß erwartet: Der Konzertabend hatte einen guten Anteil an jungem Publikum, auf das eigentlich die Schlafenszeit wartete. Die Rollenden Steinchen um Songschreiber Fabian Birzele und Sänger Heiko Trefzger mit seinen Töchtern Linn und Fiona mache Musik für Kinder, die auch Erwachsen gerne hören. Da wurde von Freundschaft und Fantasie gesungen, aber auch von kuscheligen Monstern und verliebten Dromedaren – gute Laune bei Kindern und Eltern im Publikum war garantiert.

Gesellig: Mit Abstand und doch zusammen feierte das Publikum ab Freitag beim dritten Klappstuhlkonzert im Ludingarten. | Bild: Julia Becker

Heiko Trezfger konnte im Anschluss gleich auf der Bühne bleiben: Als Sänger der Rockband Station Four hatte er am Freitag gleich einen Doppelauftritt. Die vierköpfige Band hat sich dem Classic Rock verschrieben und sorgte mit Stücken von den Rolling Stones, Deep Purple und ZZ Top für Stimmung. Wegen der Pandemie sowie des aktuell fehlenden Proberaums habe man nicht zusammen üben könne, so Trefzger. Das Publikum aber war begeistert: da wurde um den Klappstuhl getanzt, geklatscht und mit dem Leuchtstäbchen gewunken – trotz Corona kam so fast ein wenig Rockkonzert-Gefühl auf.

