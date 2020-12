von Jürgen Scharf

Sie war die Tochter eines Verwaltungsangestellten aus Zittau, zeigte schon als junges Mädchen Begabung fürs Zeichnen und Malen, hatte mit 13 Jahren Unterricht im Freihandzeichnen und Aquarellieren, war überhaupt literarisch und künstlerisch interessiert und hat später in München studiert – immer Kunst. Die Rede ist von Helene Manßhardt, die mit ihrem Mann 1959 nach Wehr kam und ab 1970 auf dem Meierhof gewohnt hat.

Damals lebten viele Künstler in Wehr. Es war eine außergewöhnliche Zeit um 1960 mit blühender Kultur. Auch Helene Manßhardt hat hier öfter ihre Bilder ausgestellt und so kommt es, dass sie auch 25 Jahre nach ihrem Tod immer noch bei vielen Menschen in bester Erinnerung ist. Das zeigt sich auch darin, dass der kürzlich vom Förderkreis Stadtmuseum Wehr herausgegebene Bildband über sie sehr nachgefragt ist.

Das Buch über die Künstlerin Helene Manßhardt war dem Förderkreis Stadtmuseum mit seinem Vorsitzenden Armin Kronberger ein großes Anliegen. | Bild: Jürgen Scharf

„Bei keinem anderen Buch haben wir eine so starke Reaktion bekommen wie bei diesem. Die Wehrer freuen sich sehr über diesen Band“, sagt Margot Richter, die Verfasserin dieses Buchprojekts. Sie erinnert sich aus persönlichen Begegnungen an die Künstlerin als eine „kleine, zierliche, zarte, naturverbundene Frau, eine sanfte Erscheinung, die sich aber durchsetzen konnte“. Margot Richter hat die Auswahl getroffen für die Veröffentlichung der schönen Tier- und Pflanzenaquarelle und der stimmungsvollen Landschaften und Ortsansichten, für die Helene Manßhardt bekannt war.

Stadt mitgeprägt

„Sie gehörte“, schreibt Bürgermeister Michael Thater im Geleitwort, „als einzige Frau zu den bedeutenden Künstlern, die die Stadt Wehr mitgeprägt haben.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Malern und Zeichnern ist sie nicht in Wehr geboren, sondern übersiedelte als Mittfünfzigerin aus ihrer sächsischen Heimat, integrierte sich aber sofort in das gesellschaftliche und künstlerische Leben der Stadt, so Thater. Sie wanderte mit dem Schwarzwaldverein durch den Schwarzwald und die Schweiz und hielt die Landschaften, Tiere, Gebäude in vielen Zeichnungen fest.

So verwundert es nicht, dass sie mit ihren Tuschezeichnungen von Wehrer Ansichten die Wehrer Stadtchronik in den 1960er Jahren illustrierte. Durch diese Zeichnungen, die bis heute als Glückwunschkarten des Bürgermeisters an Jubilare verwendet werden, ist sie bekannt.

Armin Kronberger, der Vorsitzende des Förderkreises, der zusammen mit Margot Richter die redaktionelle Gestaltung des Buches betreute, beobachtet „einen hohen Bekanntheitsgrad“ von Helene Manßhardt in der Bevölkerung: „In vielen Häusern hängen Bilder von ihr“. So war es dem Verein für heimatliche Kunst, Kultur und Geschichte ein besonderes Anliegen, diesen reich bebilderten Band zu publizieren.

Auslöser für Buchpublikation

Im Frühjahr und Sommer, unterbrochen durch die Zwangspause des ersten Lockdowns, waren Bilder und Zeichnungen von Helene Manßhardt im Stadtmuseum ausgestellt. Diese Werkschau mit teils unbekannten Arbeiten war Auslöser für die Buchpublikation. Beim Blättern im schön aufgemachten 111-seitigen Band und beim Betrachten der zahlreichen Abbildungen kann man sich Helene Manßhardts feine Naturbeobachtung, ausgeprägte Naturliebe und Verbundenheit mit Tieren und Pflanzen, aber auch ihre Reisefreudigkeit und Wanderlust vergegenwärtigen.

Sie machte nicht nur Illustrationen für Schweizer Wanderschriften, sondern auch für den Südkurier und andere Verlage und publizierte zwei Bücher („Sehende Augen“, 1981, und „Schweiz – Schwarz und Weiß“, 1985). Reiseskizzen zeugen von ihren ausgedehnten Wanderungen in der Schweiz, im wildromantischen Wehratal und dem Hotzenwald.

Der Bildband Das neue Buch über Helene Manßhardt (1903-1995) hat 111 Seiten und 126 Abbildungen und kostet 18 Euro. Der Band liegt im Kultur- und Verkehrsamt auf, wo auch die anderen vom Förderkreis Stadtmuseum herausgegebenen Bücher erhältlich sind. Für Mitglieder wurde eine neue Broschüre über die bisher 20 Publikationen des Vereins aufgelegt.

Einmal gab es unter ihrer Führung eine Wandertour mit dem sinnigen Titel „Mit Maleraugen ins Große Wiesental“. Ein in der Zeitschrift „Der Schwarzwald“ veröffentlichter Wanderbericht („Schön ist die Welt an Deutschlands südlichster Grenze“) ist im Buch nachzulesen. Auch sind die Motive für die jährlichen Wanderpläne des Schwarzwaldvereins abgedruckt.

Die größte Attraktion ist aber die naturgetreue Tiermalerei. Margot Richter ist begeistert davon, wie Manßhardt „die Tiere wirklich lebendig“ darstellt: „Wenn ein Bild mit Katzen oder kleinen Hunden an der Wand hängt, meint man, sie schauen dich an“, verweist Richter auf die außergewöhnliche Begabung der Künstlerin, das Gesehene zweidimensional auf Papier umzusetzen – egal ob spielende Katzen oder Küken, Schmetterlinge, Glühwürmchen, Erdkröten oder Bergziegen.

Lebendige Tiermotive wie das Schaf Vroni mit Lämmlein zieren den Band über Helene Manßhardt. Bild: Jürgen Scharf | Bild: Picasa

Alle Tiermotive sind detailgenau gezeichnet, wie für Biologiebücher. Die Distelfinken wirken so lebensecht auf den Ästen, als würden sie jederzeit wegfliegen. Die Künstlerin, die über ein fotografisches Gedächtnis verfügte, bekennt in „Sehende Augen“, dass sie nie tote oder präparierte Tiere zeichnen würde und dass es die lebendige Bewegung ist, die sie an jedem Wesen zur Wiedergabe reizt. Für die Tierstudien baute ihr Mann Herbert eigens ein Terrarium und eine Voliere.

Die Philosophen nennt Helene Manßhardt das Bild der zwei Pinguine. | Bild: Jürgen Scharf

Helene Manßhardt wird zitiert über Erlebnisse mit Tieren, etwa dem Schaf Vroni, das unbemerkt über Nacht Mutter wurde, oder die Hierarchie bei Ziegenböcken in den Ötztaler Alpen. „In unserem Haus im Gebirge konnte ich in Ruhe Tierstudien machen. Und oft brachten mir die Kinder aus dem Dorf lebende Tiere zum Malen“, beschreibt es die Künstlerin mit eigenen Worten.