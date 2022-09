von Hrvoje Miloslavic

Gute Tradition haben die Herbstlesungen der Mediathek Wehr. Im Rahmen eines Pressegespräches mit Leiterin Marion Lüber-Schmidt und Bürgermeister Michael Thater wurde neben dem Auftritt der Autoren Astrid Fritz, Alex Capus und Claudia Bardelang die Hauptpersonen der Literaturreihe bekannt gegeben.

Profitieren kann die Mediathek bei ihren Herbstlesungen, die in Kooperation mit der Buchhandlung Volk erfolgt, vom Bundesprogramm Neustart Kultur, das Einrichtungen im Kultur- und Medienbereich fördert und bei der Finanzierung pandemiebedingter Investitionen und Projekte Unterstützung leistet. Dass die Mediathek diese Zuwendung gut investiert zu haben scheint, beweist ein Blick auf die Liste der Autoren, die zur Herbstlesung in Wehr vorstellig werden.

Astrid Fritz.

Den Anfang macht am Freitag, 21. Oktober, Astrid Fritz. Die aus Pforzheim stammende Autorin, von der bereits 19 Bücher erschienen sind, wird aus ihrem im März veröffentlichten Roman „Der dunkle Himmel“ lesen, dessen Handlung am Beginn des 19. Jahrhunderts angesetzt ist. Beschrieben wird darin die unglückliche Liebe von Friedhelm Lindenthaler zur Schultheiß-Tochter Paulina. Gespannt darf das Publikum sein, wie die Autorin den im Jahr 1815 erfolgten Ausbruch des Vulkanes Tambora auf der Insel Sumbawa im fernen Indonesien mit den Ereignissen in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb in Verbindung zu bringen versteht.

Alex Capus. | Bild: Michael Gottstein

Kein unbekannter in der Mediathek Wehr ist Alex Capus. Der Schweizer Literatur hat bereits wiederholt seine Fähigkeit zur Verknüpfung von historischer Recherche und fiktiver Erzählkunst unter Beweis gestellt. In seinem Roman „Susanna“ wird er am Freitag, 28. Oktober, die Geschichte der Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewanderten Basler Malerin Susanna Faesch nachzeichnen. Angesichts der rasant und zerstörerisch sich entwickelnden Technik wird Susanna zur Protagonistin der Rechte der indigenen Bevölkerung Amerikas und zur Fürsprecherin des Indianerhäuptlings Sitting Bull. Besser bekannt ist Susanna Faesch heute als die 1921 in Brooklyn verstorbene Bürgerrechtlerin Caroline Weldon.

Claudia Bardelang.

Am Freitag, 4. November, wird schließlich Claudia Bardelang zu Gast sein. Die in der Schweiz geborene und in Freiburg lebende Autorin widmet sich in ihrem Buch „Schwarz ist der Wald“ dem Genre des regionalen Kriminalromans. Bardelang verspricht mit dem Vorurteil aufzuräumen, wonach im Südschwarzwald wenig außergewöhnliche Geschehnisse zu verzeichnen seien. Kommissar Johann Briamonte von der Kripo in Waldshut-Tiengen untersucht in diesem Krimi den Mord an Gianrico Masiero, Kellner in einem Gasthaus im malerischen Menzenschwand, dessen Leiche, mit einem Kopfschuss versehen, im Wald gefunden wird.

Die Termine Astrid Fritz: Der dunkle Himmel (21. Oktober), Alex Capus: Susanna (28. Oktober), Claudia Bardelang: Schwarz ist der Wald (4. November). Die Lesungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Vorverkauf bei der Mediathek Wehr, Telefon: 07762/80 95 87, oder bei der Buchhandlung Volk, Hauptstraße 34, Telefon: 07762/511 66.

Zum Beginn der Herbstlesung vermeldet die Mediathek eine wieder komplette Belegschaft. Im März ist Benjamin Walczak als Stellvertreter von Leiterin Marion Lüber-Schmidt zum Team dazugestoßen. Der aus Konstanz stammende 27-jährige Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste hat seine Schwerpunkte unter anderem bei der Betreuung von Schulklassen, Führungen, Beratungen bei Recherchen und Arbeiten mit Quellen sowie verwaltungstechnischen Angelegenheiten.