Auch in einer Zeit, in der Corona mit Abstand und Maskenpflicht in den Schulalltag dringt und ihn in großen Teilen dominiert, gibt es Aktionen, die wichtig sind und Schönes schaffen. Dazu gehört die Kinder Art Aktion, die an der Realschule Wehr inzwischen zum fünften Mal durchgeführt wurde. Ein Problem, das viele Fachlehrerkräfte im Bereich bildende Kunst haben, ist die geringe Wertschätzung, die die Kinder für ihre Werke erfahren. Viele Kinder, die sehr schöne und wertvolle Leistungen erbringen, berichten, wie wenig sich andere Menschen dafür interessieren. Dies ist demotivierend und auch nicht gerecht. Warum sollen intellektuelle Leistungen wertvoller als künstlerische sein? Warum wird Kreativität so wenig gefördert?

Ohne Vorgaben

Gerade an einer Realschule mit einer Abteilung Gemeinschaftsschule wie hier in Wehr sollte dies nicht so sein, sagte sich die Fachschaft Bildende Kunst. Lange suchte sie nach einer Möglichkeit, dies zu ändern und stieß auf die Kinder Art Aktion aus Kempen (www.kinderartaktion.de).

Diese Aktion gibt den Kindern die Möglichkeit, uneingeschränkt von Vorgaben wie etwa Thema oder Technik, ihr eigenes Kunstwerk zu erschaffen. Viele der weiterführenden Gruppen waren diesmal wieder dabei. Besonders die neuen Mitschülerinnen und Mitschülern aus den zwei fünften Klassen erschufen viele schöne Bilder. Aber auch die Jugendlichen der siebten und achten Klassenstufen waren ganz bei der Sache.

Kunstlehrer Christoph Illy freut sich über die vielen schönen Arbeiten. | Bild: Realschule Wehr

Einige der künstlerischen Arbeiten wurden neben dem Haupteingang präsentiert. Stolz ist, wer auf diese Weise Lob erfährt. Der Leiter der Kunstfachschaft, Christoph Illy, fand diese Arbeiten sehr lobenswert. Diese werden dann gescannt, öffentlich an der Schule präsentiert und können dann auch noch auf Gebrauchsgegenständen abgebildet werden. Ganz nebenbei erarbeiten die Kinder so auch noch einen Beitrag für die Klassenkasse. Auch das Problem mit den Weihnachtsgeschenken ist gelöst.

Plakat präsentiert alle Werke

Das Plakat mit allen Werken ist an zentraler Stelle in der Aula der Schule im roten Haus ausgestellt. Ein sehr schöner Treffpunkt und Anlass zu lustigem Austausch, wenn man sich und die Kunstwerke der Freunde vergleicht. Die Kinder bewerben ihre Werke momentan in ihren Familien.