Wehr – Schon lange hatten sich die Mediathek und die Buchhandlung Volk eine Lesung mit Arnold Stadler gewünscht. Umso größer war die Freude, als der unter anderem mit dem Georg-Büchner- und dem Kleist-Preis ausgezeichnete Schriftsteller am Mittwoch nach Wehr gekommen war. Mediatheksleiterin Marion Lüber-Schmidt und Buchhändlerin Gabriele Volk begrüßten erfreut mehr als 60 Besucher.

Der aus Meßkirch stammende Schriftsteller erklärte auf Alemannisch, dass er gerne nach Wehr gekommen sei, wechselte dann aber für die Lesung doch ins Hochdeutsche. Sein neues Werk „Irgendwo. Aber am Meer“ reiht sich ein in die Tradition der Künstler- und Schriftstellerromane. Die Hauptfigur ist ein Autor, der zu einer Lesung auf Schloss Sayn eingeladen wurde. Voller Selbstzweifel reist er an und sehr schnell wird klar, dass die Lesung unter keinem guten Stern steht, denn unter dem schwatzenden und lachenden Publikum macht er eine Person aus, deren Lächeln „ein eher böses“ war. Als er nach Greta Thunberg gefragt wird, hat er nur ausweichende Antworten, was mit dem Zwischenruf „Das ist ja das reinste Altmännergeschwätz““ bestraft wird. Auf seiner Rückreise erleidet er in Tuttlingen einen Autounfall, bei dem ihn schließlich ein rettender Engel vom ADAC erlöst. Die Szene spiegelt den Unfall wider, den er bei der Lesung erlitten hatte und zeigt, dass er, wie er glaubt, von dem zeitgenössischen Publikum für ein Verkehrshindernis gehalten wird. Der zweite Teil des Buches beschreibt eine oder die Reise des Schriftstellers auf eine griechische Insel nahe dem legendären Ithaka.

Arnold Stadler stellte sein jüngstes Buch „Irgendwo. Aber am Meer“ vor. Bilder: Michael Gottstein | Bild: Michael Gottstein

Natürlich enthält das Buch viele satirische Seitenhiebe auf den gegenwärtigen Literatur- und Medienbetrieb sowie die politische Korrektheit, doch es ist zu komplex und auch zu selbstironisch, um als beißende Satire gelten zu können. In Ich-Form werden die Befindlichkeiten eines sich selbst reflektierenden Autors ausgebreitet, der sich als alten weiß­en Mann bezeichnet, der noch immer „Ich“ sagt. Mit der Frage nach der eigenen Rolle im Leben verbunden, ist die Frage nach der Heimat. Ein pessimistischer Grundzug ist zu vernehmen, wenn es heißt: „Heimat war der Ort, wo ich singen gelernt hatte und wo sie meine Lieder kannten; nun konnte keiner mehr singen.“ Doch der Pessimismus behält nicht das letzte Wort. „Glück ist literarisch uninteressant, daher beschreibe ich gerne das Scheitern, aber es gibt Lichtblicke bei mir“, so Arnold Stadler auf Nachfrage.

Der Schriftsteller nahm sich viel Zeit für das Signieren, für Einzelgespräche und Fragen. Dass man bei ihm keine einfachen, schnellen Antworten erhält, wurde deutlich auf die Frage: „Sind Sie nicht Teil eines Literaturbetriebs, in dem Sie sich nicht wohlfühlen?“ Seine Antwort: „Darüber müsste ich nachdenken, jedenfalls bin ich erstaunt, wie gerne ich lese.“ Dennoch verriet er, dass sein fiktiver Schriftsteller eine Menge mit ihm zu tun habe, aber nicht sein Ebenbild sei: „Ich adoptiere fremde Schicksale und bringe sie mit meinem eigenen Leben in Verbindung, daher ist der Roman nicht autobiografisch, aber autofiktional.“

Theologiestudium und drei Jahre Priesterseminar seien für ihn eine unglaubliche Bereicherung gewesen, hätten ihn Erbarmen mit den Menschen gelernt. Der Schriftsteller Thomas Bernhard habe sich über die ganze Welt lustig gemacht, nur nicht über sich selbst. „Wenn ich mich über jemanden lustig mache, dann nur über mich selbst“, zog Stadler den Vergleich.