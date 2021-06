„Als ich die ,Löwenbar‘ betreten habe, wusste ich gleich: Das ist es“, so Kuhne mit einem breiten Lächeln. Als Kind habe sie auf den Stufen gespielt und von vielen Bekannten kennt sie die guten Erinnerungen an den „Wehrahof“ und den „Löwenkeller“. Der Tanzsaal ist nun schon lange angerissen und auch im „Wehrahof“ logieren längst keine Gäste mehr. Aber der historische Keller ist erhalten.

Nach einem italienischen Restaurant gastierte hier kurz eine Shisha-Bar, nebenan schloss bereits vor einigen Jahren ein mexikanisches Restaurant. Als Ariane Kuhne die Wirtsräume im letzten Jahr besichtigte traute sie ihren Augen kaum: Die historische Gewölbedecke war abgehängt, die hölzernen Wandpaneele schwarz gestrichen und vom Charme vergangener Zeiten war nicht mehr viel geblieben.

Die passionierte Wirtin ließ sich davon aber nicht abschrecken und unterschrieb den Pachtvertrag. Seit dem 1. März wird nun am Umbau gearbeitet. Aktuell legen die Handwerker letzte Hand an, Tische und Stühle sowie Luftreiniger sind bestellt. Das genaue Einrichtungskonzept bleibt aber bis zur Eröffnung ein Geheimnis. „Ich habe extra die Fenster angeklebt, denn viele Stammgäste und Freunde sind natürlich neugierig“, so Kuhne.

Zwei Jahre hatte sie als Pächterin im „Zentrum“ gewirtet, der Gastronomie ist sie aber schon als junge Frau verfallen. „Ich bin einfach von ganzem Herzen dabei“, lacht Kuhne. Trotzdem wollte sie im letzten Jahr schon komplett das Handtuch werfen: Die schwierig umzusetzenden Corona-Auflagen und ständiger Streit mit Nachbarn brauchten sie dazu, die Pacht für das „Zentrum“ zu kündigen.

„Ich habe viel Unterstützung von meiner Familie bekommen. Aber auch von Freunden und alte Stammgäste aus dem Zentrum gab es viel Zuspruch,“ so Kuhne voller Dankbarkeit – offenbar hatte sich niemand vorstellen können, dass die lebensfrohe Wirtin ohne Bar sein könne. Geplant sind nun zwei unterschiedliche Ausrichtungen. „In der Sim-Bar soll es Billard und Kicker geben, hier darf auch geraucht werden.“ Der Biergarten ist dank hoher Hecken ein gemütlich Plätzchen an lauschigen Sommerabenden, ohne dass die Nachbarn groß gestört werden.

Im „Löwenkeller“ soll es Cocktails geben, aber auch Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Auch kleine Gerichte sollen im Angebot sein, am Abend könne es auch Musik und Live- Unterhaltung geben. „Ich habe mich hier bewusst für eine Gastronomielizenz und damit ein Rauchverbot entschieden“, so Kuhne. Auch für private Anlässe könne man den Löwenkeller zukünftig mieten.