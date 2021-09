von Ernst Brugger

Wahlen und zahlreiche Ehrungen prägten die Hauptversammlung des AWO-Ortsverein Wehr am Samstagnachmittag in der AWO-Begegnungstätte an der Talstraße. Regina Schmied wurde für ein Jahr zur kommissarischen Vorsitzenden gewählt. Zudem wurde sie als zweite Vorsitzende offiziell in ihrem Amt bestätigt, ebenso auch die weiteren Vorstandsmitglieder für je eine Jahr. Der vor zwei Jahren neu gewählte Vorsitzende Siegfried Eckert hatte aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt.

Bei den Ehrungen ragte besonders die von Gerhard Lehnert hervor. Nach 40 Jahren Mitglied bei der AWO Wehr, davon 14 Jahre deren Vorsitzender sowie zuvor 16 Jahre Kassier, wurde Lehnert von Regina Schmied zum Ehrenmitglied ernannt. Zudem war Lehnert 25 Jahre im Kreisvorstand sowie 16 Jahre im geschäftsführenden Vorstand der AWO Waldshut und seit 13 Jahren ist er AWO-Vertreter im Stadtseniorenrat Wehr. Die ehrenamtlichen Verdienste von Gerhard Lehnert um die AWO würdigten auch der AWO-Kreisverbandsvorsitzende Hidir Gürakar aus Bad Säckingen und Bürgermeister Michael Thater.

Geehrt wurde die schon langjährige Schriftführerin Petra Lehnert für 30 Jahre Mitgliedschaft bei der AWO.

Wie sehr die AWO Wehr ehrenamtlich besonders um die älteren Mitbürger bemüht ist, zeigte sich an den Jahresberichten für 2019 und 2020 von Regina Schmied, die, was die Aktivitäten betrifft, pandemiebedingt aber unterschiedlich ausfielen. Während 2019 noch „normal“ verlaufen sei, hätte man 2020 durch weniger Aktivitäten und der meist geschlossenen Begegnungsstätte finanzielle Einbußen erlitten. Nur dank großzügiger Spenden und des kleinen Polsters habe man die Coronazeit 2020 relativ gut überstanden. Der Dank von Schmied galt den Mitgliedern die zur AWO stehen und aktiv mitgearbeitet hätten.

Über zwei unterschiedliche Jahre berichtete auch ausführlich Kassiererin Nadine Waschniewski. 2020 hätte man nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Einnahmen, wie etwa aus der Begegnungsstätte, erzielen können. Auch die Rechnerin sagte: „Nur dank von Spenden ist für das vergangene Jahr eine nahezu ausgeglichene Bilanz auszuweisen.“ Kassenprüfer Erich Milleker fand die akkurate und saubere Buchführung in allerbester Ordnung und unterstrich die hervorragende Arbeit der Kassiererin.

Die ehrenamtliche und hervorragende Tätigkeit der AWO Wehr würdigte Kreisvorsitzender Hidir Gürakar, der die klare Entlastung des Gesamtvorstandes einfahren konnte. Der AWO-Ortsverein übe eine wichtige Funktion für die Stadt und besonders für ältere Menschen aus, was sich in vielerlei Hinsicht bemerkbar mache, sagte Gürakar. Sein Dank galt dem Vorstand und den Mitgliedern, die Vorbildliches leisten würden. Dem schloss sich Bürgermeister Michael Thater vollumfänglich an und setze noch ein dickes Lob drauf, nämlich, dass die AWO Wehr für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zum Wohle der Bürger einen hohen Beitrag leiste. „ Wir können uns auf sie – und sie können sich auf die Stadt verlassen wenn sie Unterstützung brauchen“, sagte das Stadtoberhaupt zur Versammlung.