Wehr vor 2 Stunden

Arbeiter wird beim Rangieren von Müllfahrzeug erfasst und schwer verletzt

Beim Rangieren eines Müllautos in der Riedstraße in Wehr ist am Mittwochmorgen ein Mitarbeiter der Abfallentsorgung schwer verletzt worden, als er vom ausschwenkenden Führerhaus gegen eine Garagenwand gedrückt wurde.