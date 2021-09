von Justus Obermeyer Justus.obermeyer@suedkurier.de

Das Interesse der Wehrer an der Bundestagswahl ist riesig – darauf lässt die Zahl der Wähler schließen, die bereits vorab Briefwahl beantragt haben. 3259 der 9197 Wahlberechtigte haben bis zum Donnerstag einen Wahlschein beantragt, um die Stimme schon vorab abgeben zu können. Dies sind so viele wie noch nie zuvor, wie der Wehrer Wahlleiter Stefan Schmitz erklärt. Gerade in Pandemie-Zeiten nutzen nun noch mehr Bürger die Möglichkeit, den Stimmzettel nicht im Wahllokal, sondern bequem und kontaktlos per Post abgeben zu können. Aber auch im Vergleich zur Landtagswahl im März stieg die Zahl der Briefwähler nochmals deutlich an; damals war es 2307 Briefwahlstimmen. Die neuerlichen Rekordzahlen sprechen für eine hohe Wahlbeteiligung, meint Sabrina Diewald, die im Ordnungsamt mit der Organisation der Wahl beschäftigt war. Jeder Briefwahlantrag wurde von ihr bearbeitet und die Unterlagen an die Wähler verschickt. Drei Wahlurnen füllen mittlerweile die bereits abgegebenen Stimmen – auch das ist ein Rekord in Wehr. Auf ein großes Interesse an der Wahl deutet auch eine andere Zahl hin: „Über 100 Auslandsdeutsche haben den Antrag auf Eintrag in Wählerverzeichnis gestellt“, erklärt Deutsche Staatsbürger, die im Ausland leben, können nämlich nur auf Antrag bei der Gemeinde, in der sie zuletzt gemeldet waren, an der Wahl teilnehmen.

Ausgezählt werden die Briefwahlstimmen erst am Sonntagabend ab 18 Uhr – genau wie alle anderen Stimmen, die in den Wahllokalen abgegeben werden. Lediglich das Öffnen der äußeren Umschläge und Kontrollieren des Wahlscheine beginnt schon am Nachmittag. Mit einem ersten Teilergebnis ist kurz nach 19 Uhr zu rechnen – vermutlich kommt es aus dem Wahllokal in der Rota Verpackungstechnik, wo die wenigsten Wähler registriert sind. Eine öffentliche Wahlparty in der Stadthalle wird es aus Pandemie-Gründen nicht geben. Gleichwohl ist die Auszählung transparent und öffentlich. Wer die Auszählung vor Ort verfolgen will, muss aber seine Kontaktdaten hinterlassen.

Die Hygienevorkehrungen zum Infektionsschutz in den Wahllokalen sind ähnlich wie schon bei der Landtagswahl im März: In den Wahllokalen herrscht für alle Anwesenden Maskenpflicht, auch das Desinfizieren der Hände ist ein Muss. Wer aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit ist, muss dies unaufgefordert mit einem Attest nachweisen.

