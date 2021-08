Noch immer ist nicht klar, ob und unter welchen Bedingungen der diesjährige Wehratallauf stattfinden kann. Gleichwohl haben die Lauffreunde Wehr nun das Anmeldeportal für die geplante Veranstaltung am Sonntag, 12. September, geöffnet. Die Teilnehmer für die beiden Kategorien Hauptlauf und Nordic Walking können sich ab sofort auf der Webseite www.wehratallauf.de registrieren. Einen Kinder- und Schülerlauf wird es in diesem Jahr nicht geben.

Da derzeit noch völlig unklar ist, wie die Infektionslage im September sein wird, sind auch die Rahmenbedingen noch nicht absehbar, die durch die jeweilige Landesverordnung festgelegt werden. Das Organisationsteam hat deshalb ein „vorläufiges Hygienekonzept“ entwickelt, um auf alle Möglichkeiten vorbereitet zu sein. Eine Laufampel auf der Homepage mit den Farben Rot, Gelb und Grün zeigt den jeweiligen Status der Corona-Regeln und Rahmenbedingungen an. Im schlimmsten Fall müsste der Wehratallauf komplett abgesagt werden. Das eingezahlte Startgeld wird in diesem Fall nicht an die Teilnehmer zurückerstattet, sondern geht in komplettem Umfang an die Kinderkrebshilfe in Freiburg. Die Lauffreunde unterstützen diesen Förderverein schon seit Jahrzehnten und konnten auch im vergangenen Jahr, als der Lauf erstmals nicht stattfinden konnte, 4000 Euro überweisen. Auch in diesem Jahr soll ein möglichst stattlicher Betrag zusammenkommen.

Zeigt die Laufampel gelb, muss das Teilnehmerfeld gegebenenfalls auf die dann zulässige Zahl reduziert werden. Entscheidend für die Zulassung der Teilnehmer ist das Anmeldedatum. Bei „Grün“ dürfen alle gemeldeten Teilnehmer an den Start gehen.

Allerdings gelten in jedem Fall folgende Rahmenbedingungen: Teilnehmen dürfen nur Geimpfte, Genesene oder mit Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests. Nachmeldemöglichkeiten am Veranstaltungstag wird es nicht geben. Der Stadionbereich ist nur für Teilnehmer der Läufe sowie Helfer zugänglich. Die allgemeinen Hygienemaßnahmen sowie Abstandsregelungen müssen im Start- und Stadionbereich eingehalten werden. Nach dem Lauf werden im Zielbereich Getränke in Plastikflaschen mit ausreichendem Abstand auf einem Tisch platziert. Auch an der Verpflegungsstelle sind die Abstandsregelungen einzuhalten. Duschmöglichkeiten wird es keine geben.