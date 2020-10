In diesem Jahr beginnen die Vorarbeiten für die Sanierung des Wehrer Staubeckens – mit großen Folgen für den Fischbestand. Schon am Wochenende begannen Berufsfischer testweise mit einer ersten Fischaktion. Damit soll der Bestand im Wehrabecken ergründet werden. Der Wehrer Angelsportverein sorgt sich um den Bestand von jahrzehntealten Karpfen bis hin zur sorgsam wieder angesiedelte Bachforelle.

„Es geht uns um den Tierschutz“, stellt der Vorsitzender der Wehrer Angelsportler Winfried Eckert klar. Bei einer Befahrung mit einem Echolot habe man über 200 Großfische ausmachen können, dazu über 30 Fischschwärme – vor allem Karpfen, aber auch Hechte, Zander, Rotaugen und Bachforellen. Diese Tiere sind wegen des ungewöhnlichen Lebensraums etwas Besonderes, denn beim Pumpen durch das Kraftwerk verändert sich der Wasserspiegel um bis zu 36 Meter.

„Die Fische haben sich diesem eigentlich lebensfeindlichen Gewässer über Jahrzehnte angepasst“, erklärt Eckert. Der Bestand wurde vom Verein über Jahre aufgebaut, denn als langjähriger Pächter sieht sich der Verein dem Naturschutz verpflichtet.

Zwei Optionen

Die nun anstehende Sanierung des Wehrabeckens sehen die Fischer mit Sorge entgegen, denn es muss das gesamte Wasser abgelassen werden. Für die aktuellen Bewohner stehen zwei realistisch umsetzbare Optionen im Raum: Das Abfangen, Schlachten und Neubesatz mit zugekauften Tieren oder eine Umsiedlung – für die Zeit der Sanierung oder auch dauerhaft. Die wohl kostengünstigere Lösung sei der Neubesatz, bedauert Eckert. Für den Fang werden dann Kiemennetze genutzt, die über Nacht aufgestellt werden. „Damit sterben alle Fische im Netz“, so Eckert. Diese würde dann an Land zerlegt und verwertet. Für den Neubesatz müsse dann bei Züchtern einkauft werden. „Allerdings bekommt man fast nur ein- bis zweijährige Fische„, erklärt Eckert. Ältere Karpfen, wie sie etwa in Angelteichen zur Zucht eingesetzt werden, sind kaum erhältlich und kosten pro Fisch schnell über 1000 Euro.

Die Fischer setzten sich darum für eine nachhaltigere Methode ein: „Wenn man die Fische mit Zugnetzen abfischt und zuletzt bei niedrigem Wasserstand mit Zugnetz und Elektrofischerei arbeitet, können viele Fische lebend gefangen werden“, so Eckert.

Um den Tieren ein Übergangsgewässer zu bieten, gebe es mehrere Möglichkeiten: Von Fischerzüchtern bis Fischerverein in der Region gebe es bereits Angebote, die Becken mitzunutzen. Damit wäre das Unterbringen der Fische nicht unbedingt teurer als ein Neukauf. „So könnten wir wenigstens die Hälfte retten“, so Eckert. Gerade der Erhalt der großen Fische sei wichtig: Ein großer Karpfen habe bis zu 1,5 Millionen Eier, die Wiederbelebung des Stausees wäre so deutlich schneller möglich. Die Alterspyramide von jungen zu sehr alten Tieren bleibe zudem erhalten. Aktuell sei man hierzu noch im Gespräch mit dem Schluchseewerk: „Wir sind uns sicher, dass wir mit dem Schluchseewerk als langjährigen Partner eine gute Lösung finden“, so Eckert.