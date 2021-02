von Michael Gottstein

Dem Thema Stress hat der Wehrer Autor Andreas Sperling-Pieler sein achtes Buch aus der Reihe „Mit Bibel überleben“ gewidmet. „Ich wollte den zahllosen Ratgebern zum Thema Stress nicht noch einen weiteren hinzufügen, sondern einen anderen Blick auf das Stressgeschehen werfen“, erklärt er. Das Besondere an dem Buch ist die Verbindung von Psychologie und Bibellektüre.

Andreas Sperling-Pieler war er 38 Jahre lang Religionslehrer an der Gewerbeschule Rheinfelden; er hat auch berufsbegleitend Soziale Verhaltenswissenschaft und Politikwissenschaft studiert sowie eine Ausbildung zum Meditationsleiter sowie zwei Weiterbildungen zum Themenfeld Beratung und Begleitung absolviert. Sein Buch schrieb er nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrungen, denn er hatte einen Burnout erlebt und ihn wieder überwunden.

Für sein neuestes Buchprojekt las er die Werke von Stressforschern, von denen ihn besonders die Arbeit von Gert Kaluza beeinflusste. Diese Erkenntnisse verband er mit Bibelzitaten, die er auf die heutige Zeit anwandte. Die Autoren der Bibel haben nämlich oft in außerordentlicher Klarsichtigkeit existenzielle Grunderfahrungen beschrieben, in denen sich auch die Menschen unseres Zeitalters wiedererkennen können.

Das Buch besteht aus neunzehn Kapiteln, die den Weg von den ersten Stresserlebnissen bis zum Zusammenbruch schildern. Kernpunkt ist die These, dass die Menschen äußeren Anforderungen ausgesetzt sind. Diese sind nicht per se schlecht, können aber unter ungünstigen Bedingungen als Belastung empfunden werden und körperliche Reaktionen hervorrufen. „Wenn man Rückenschmerzen hat, kann das bedeuten, dass einem etwas im Nacken sitzt“, so der Autor. Zu den äußeren Belastungen kommen die „inneren Werte“ hinzu, also die Ansprüche, die die Menschen an sich selbst stellen. Auch das ist nicht automatisch negativ, aber es kann zum Problem werden, wenn diese inneren Faktoren nach außen projiziert werden, mit der Folge, dass die betroffenen Personen (fälschlicherweise) glauben, die Außenwelt stelle an sie hohe Anforderungen, denen sie unbedingt gerecht werden müssten. Im schlimmsten Fall kann es zu einem verengten Blick auf die Wirklichkeit und zum Zusammenbruch kommen.

Andreas Sperling-Pieler möchte mit seinem Buch dazu anregen, die verengte Realitätswahrnehmung zu hinterfragen und im Ernstfall professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Am besten wäre es freilich, man würde die Stress-Anzeichen frühzeitig erkennen und gegensteuern.

Die Bibel bietet dazu Denkanstöße, etwa das Bild, das der Evangelist Matthäus von den Vögeln des Himmels zeichnet, die nicht säen und dennoch ernten. Nach Andreas Sperling-Pielers Interpretation hat Matthäus hier erkannt, dass der Mensch nicht nur in der Sorge um das Hier und Jetzt aufgehen soll, sondern den Erwartungsdrucks, den er selbst aufgebaut hat, hinterfragen soll.