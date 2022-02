von sk

An der Talschule Wehr fanden am letzten Schultag vor den Fastnachtsferien das erste Mal zwei Mini-Hofpartys statt. Die Klassenstufen 1 und 2 mit der Grundschulförderklasse sowie die Klassen 3 und 4 feierten nacheinander mit viel Abstand die legendäre Hofparty im Kleinformat, wegen Corona ohne Luftballons, Polonaise, Narren und Stadtmusik, aber es wurde trotzdem viel getanzt, gesungen und die über 250 Schüler hatten viel Freude daran, etwas Normalität und gute Laune zu erleben, bevor es in die wohlverdienten Ferien ging. Die Narrenzunft verteilte zu Beginn des Tages Süßigkeiten an jedes Kind, wofür die Schüler sich recht herzlich bedanken.