Wer schon immer wissen wollte, wie es hinter den Kulissen des Theaters zugeht und was es mit dem Regietheater auf sich hat, der wurde am Samstag im Öflinger Kulturm bestens bedient. Rund 30 Zuschauer verfolgten die Aufführung von Lutz Hübners Komödie „Gretchen 89ff“ durch das Theater Nachtwerk aus Baden-Baden.

Kulturm Seit dem 1. Januar 2023 ist die Stadt Wehr Eigentümerin der ehemaligen evangelischen Christuskirche in Öflingen. Das für die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Wehr wichtige Gebäude wurde in monatelangen Umbauarbeiten im Innenbereich neu gestaltet und soll nun kulturellen Veranstaltungen dienen. Der Name „KulTurm“ soll als Wortspiel auf die Geschichte als Gotteshaus verweisen, ohne zu sehr die spirituelle Herkunft zu betonen.

In einer der unzähligen Ausgaben von Goethes Faust findet sich ab Seite 89 die berühmte Kästchen-Szene. Gretchen ist soeben Faust begegnet, beklagt sich über die Schwüle und lässt sich von dem Schmuck in dem Kästchen, das ihr Mephisto zugespielt hat, verführen. Doch wie stellt man diese Schlüsselszene dar? „Hoffentlich spielen sie es so, wie es ist“, lässt der Komödienautor eine fiktive ältere Dame im Publikum raunen. Aber was bedeutet, „wie es ist“? Sollen alle Rollen, wie in der Antike, von Männern auf Plateausohlen gespielt werden oder soll Julia, in Anspielung auf Shakespeares Globe-Theater, ihre Verse gegen den Londoner Nebel brüllen? Nein, heute wird diese Szene durch die Mühle profilierungssüchtiger Regisseure und Schauspieler oder interpretationswütiger Dramaturgen gedreht.

Das Theater spielt sich selbst – und bietet herrlich parodistische Rollen für die Schauspieler Michelle Brubach und Stefan Roschy. | Bild: Michael Gottstein

Wie das geht, erfährt man in Hübners Komödie, in der sich der Theaterbetrieb auf eine entlarvende, parodistische, aber im Großen und Ganzen liebenswürdige und zum Lachen animierende Weise selbst reflektiert. Unter Leitung von Regisseur Hendrik Pape hatten die Schauspieler Michelle Brubach und Stefan Roschy Gelegenheit, die Vielfalt ihrer Verwandlungskunst vorzuführen und fast ein Dutzend unterschiedlichster Charaktere darzustellen – durchaus gattungstypisch überzeichnet, aber nie zur Karikatur verzerrt und immer überzeugend. So ähnlich könnte es hinter den Kulissen zugehen, wenn etwa eine Anfängerin mit größter Beflissenheit alles Mögliche in die Gretchen-Szene hineininterpretiert und hoffnungslos überagiert.

Stefan Roschy, Michelle Brubach und Hendrik Pape (von links) spielten „Gretchen 89ff“ im Kulturm. | Bild: Michael Gottstein

Eine Paraderolle ist der „Schmerzensmann“, ein desillusionierter Regisseur mittleren Alters, der von der Gretchen-Darstellerin verlangt: „Du musst an die Schmerzgrenze gehen, alles andere ist Stadttheater- Sch, Abonnenten-Futter.“ Eben noch herrisch und zynisch, verwandelt sich Stefan Roschy in einen verunsicherten, arbeitslosen Schauspieler, der in die Hände einer Dramaturgin gerät, welche der Gretchen-Figur eine eigene Psychologie abspricht: Sie sei nur der Kitt zwischen Mephisto und Faust. „Um diese Mechanismen freizulegen“, muss der ratlose Schauspieler das Gretchen spielen, aber „so, dass die Figur weggelassen wird“.

Das Theater spielt sich selbst – und bietet herrlich parodistische Rollen für die Schauspieler Michelle Brubach und Stefan Roschy. | Bild: Michael Gottstein

Die Machtverhältnisse zwischen Regie und Schauspiel werden manchmal auch umgedreht, wie Michelle Brubach in der Rolle einer selbstherrlichen Diva zeigt, die den unerfahrenen Regisseur von der Idee, sie solle „mit Segeln in den Raum fallen“ mühelos abbringt. Das „Tourenpferd“ mit Wiener Schmäh, das vor allem Wert darauf legt, dass alles „mit Charme und natürlich pikant“ präsentiert wird, der „Streicher“, der Theater für anachronistisch hält, oder der „Freudianer“, der den Text skelettieren und „vom Korsett bürgerlicher Konventionen befreien“ will – das sind überspitzte, aber durchaus nicht realitätsferne Charaktere, die für den Zustand des deutschen Gegenwartstheaters verantwortlich sind.

Doch Hübners Komödie endet zuversichtlich, denn er beendet den Reigen mit der idealistischen Figur des Hospitanten, der noch an das Theater glaubt und ausruft: „Theater ist einfach toll“.