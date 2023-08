Das Projekt, WLAN-Hotspots in Wehr einzurichten, zieht sich schon eine ganze Weile hin. Vor fünf Jahren begann die Planung zu diesem Vorhaben (der SÜDKURIER berichtete). Jetzt will die Stadtverwaltung das Netz von Hotspots um zwei bis drei Stellen zu erweitern.

Hier gibt es bereits WLAN in Wehr

Bisher gibt es von den sechs geplanten öffentlichen Internetzugängen nur an der Stadthalle und am Bahnhof Brennet solche Zugänge, wie der Wehrer Bürgermeister Michael Thater dem SÜDKURIER auf Anfrage erklärte.

Schwierig zu finden

Am Wehrer Bahnhof sei der Hotspot bereits aktiv, doch im Moment weisen keine Schilder auf diese Hotspots hin. Nur wer in den Einstellung seines Handys nach WLAN-Verbindungen schaut, kann dort ein Hotspot WLAN auswählen, in das man sich einwählen kann.

Darum entstehen die Hotspots

Die Stadthalle und der Bahnhof wurden ausgewählt, um die Wartezeiten für Veranstaltungsbesucher oder Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs angenehmer zu gestalten.

Am Bahnhof Wehr gibt es bereits einen WLAN Hotspot. Jedoch gibt es keine Schilder, die darauf hinweisen. | Bild: Stein, Moritz

Das Projekt, dass von der Europäischen Union gefördert wird, soll Wehr auch insgesamt attraktiver machen. Parallel arbeite die Stadt weiter am Ausbau des Breitbandinternets für die Anwohner und Unternehmen. Die Arbeiten hierzu haben im Ende vergangenen Jahres begonnen.

Mehr WLAN in den nächsten Monaten

Laut Michael Thater sollen in den kommenden Monaten weitere Hotspots installiert werden. Auch die Plätze stehen bereits fest. So sollen am Talschulplatz sowie im Freibad und Hallenbad ebenfalls frei zugängliche Internetquellen entstehen. Diese sollen während des Aufenthalts an den Lokalitäten genutzt werden können.

Der Hotspot an der Talschule wird der nächste sein, der in Wehr eingerichtet wird, so Bürgermeister Thater. Nach den Sommerferien soll die Einrichtung des Netzwerks dort beginnen. Dies soll auch der Digitalisierung der Schulen in Wehr dienen und von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden können. Bis November soll dann der Hotspot einsatzfähig sein, so Thater.

Auch ein Hotspot am Bahnhof Brennet?

Unklar ist im Moment noch, ob auch ein Hotspot am Bahnhof Wehr-Brennet installiert werden kann. Laut Michael Thater sei die Verbindung ein Problem: „Dort ist allerdings das Internet ziemlich schwach, weshalb wir hier noch nach besseren Lösungen suchen“, so berichtet der Bürgermeister über die Auswertung des Unternehmens Vodafone, die die Hotspots einrichte. Welche besseren Lösungen es geben soll, ist jedoch noch nicht klar.