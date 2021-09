von Gerd Leutenecker

Der Standort Zelg der „Grundschule an der Wehra“ hat eine neue Nestschaukel bekommen. Gleichzeitig konnte ein Teil der umgebenden Grünfläche zum neuen Pausenaufenthalt umgewidmet werden. Als Teil des Schulgeländes soll die neue Fläche allerdings nicht als öffentlicher Spielplatz dienen. Der Vorschlag für die Nestschaukel kam vom Grundschulförderverein. Die Stadt als Schulträger ist diesem Wunsch nachgekommen. „Bei den achttägigen Bauarbeiten haben wir den alten Heizöltank heraushieven müssen“, sagte Werner Grether über die überraschende Zusatzarbeit.

Mit zwei aufbereiteten sechseckigen Sitzbänken soll die Fläche auch in den Pausen zum Verweilen einladen. Andrea Thoma und ihre Mitstreiterinnen vom Förderverein der Grundschule haben in diesem Jahr einiges initiiert: Jede Klasse hat eine eigene Spielekiste bekommen, die Straßenmalkreide, Softball-Schläger und Hula-Hoop-Reifen beinhaltet. Jedes Kind habe zudem eine neue Signalwarnweste für den Schulweg bekommen – mit Logo und Schriftzug der Schule, merkte Jessica Fleischer an. 1000 Euro hat der Förderverein für die Verbesserungsmaßnahmen an der Grundschule investiert.