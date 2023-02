Der traditionelle Krämermarkt in Wehr freut sich diesen Donnerstag, 9. Februar, in der Hauptstraße auf möglichst viele Marktbesucher. Der Markt beginnt um 9 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit.

Das Angebot beim Krämermarkt

Auch beim Krämermarkt an diesem Donnerstag sind wieder zahlreiche Marktbeschicker mit ihren Ständen und ihrem vielseitigen Angebot vor Ort: Gewürze, Tee, Wachstuch, Stahlwaren, Bekleidung und Haushaltswaren und vieles mehr ist im Angebot. Eine gute Gelegenheit, jene Dinge zu finden, die es eben nur noch auf einem Markt zu kaufen gibt. Der Markt ist außerdem eine guter Ort der Begegnung, um Freunde, Bekannte oder Nachbarn zu treffen und ein kleines Schwätzchen zu halten. Natürlich darf als kulinarischer Höhepunkt die Marktwurst oder die Tüte mit gebrannten Mandeln nicht fehlen.

Hauptstraße ist gesperrt

Ein wichtiger Hinweis für die Anwohner der Hauptstraße: Die Hauptstraße ist am Markttag ab Kreuzung Waldstraße bis Kreuzung Schopfheimerstraße in der Zeit von 6 bis 18 Uhr gesperrt.

Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge an diesem Tag außerhalb des Marktgeländes abzustellen.

Bürgerbus fährt

Auch mit dem Bürgerbus geht es zum Krämermarkt. Insbesondere für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ist der Bürgerbus eine gute Gelegenheit, zum großen Krämermarkt in der Hauptstraße zu kommen. Am Markttag gilt ein angepasster Fahrplan. Zwischen 14 und 18.30 Uhr fährt der Bürgerbus im Stundentakt in die großen Wohngebiete der Kernstadt sowie nach Öflingen und bringt die Fahrgäste bis in die Innenstadt und später wieder zurück.

Und wie immer kostenlos.

Wegen der Sperrung der Hauptstraße ändert sich der Fahrplan allerdings geringfügig. Alle Linien beginnen und enden an diesem Nachmittag an der Haltestelle „Mediathek“ in der Waldstraße. Die Haltestellen „Hauptstraße/Seniorenresidenz Adler“, „Elektro-Center“ sowie „Talstraße“ können leider nicht bedient werden. Verspätungen werden so vermieden und der übrige Fahrplan eingehalten.