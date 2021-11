Kann das alte Wehrer Krankenhaus doch noch seinem – schon vor Jahren beschlossenen – Abriss entgehen? Mit dieser Frage wird sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag beschäftigen. Das auf die Sanierung von alten und denkmalgeschützten Gebäuden spezialisierte Freiburger Architekturbüro Sutter wird dort eine Einschätzung abgeben, ob eine Erhalt des Gebäudes wirtschaftlich vernünftig sein könnte.

Einen konkreten Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung gibt es aktuell nicht. Dieser solle in der Sitzung formuliert werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dies deutet darauf hin, dass die Entscheidung noch völlig offen ist und vermutlich unter den Gemeinderäten kontrovers diskutiert werden wird. Vor allem ältere Wehrer verbinden mit dem 180 Jahre alten Gebäude Erinnerungen: Das Gründungshaus der Wehrer Bürgerstiftung war lange Zeit ein Krankenhaus und beherbergte viele Jahre eine Geburtsstation.

Das alte Krankenhaus in der Georg-Kerner-Straße. | Bild: Obermeyer, Justus

Bei einer Begehung des Gebäudes durch den Gemeinderat im Mai hatte sich Architekt Willi Sutter gegen einen Abriss ausgesprochen. Mit einem Sanierungskonzept könne man nicht nur Fördermittel generieren, sondern auch günstige Darlehen bekommen, so Sutter damals. Wie es nun in der Sitzungsvorlage heißt, hat sich zumindest die Hoffnung auf die Integration des Areals in ein Sanierungsgebiet zerschlagen. Mit den beiden Brennet-Arealen in Wehr und Öflingen gibt es bereits zwei solche geförderten Gebiete, ein drittes ist ausgeschlossen. Dies schmälere zwar die Attraktivität als Investorenobjekt, ein wirtschaftlicher Betrieb als Wohnraum sei aber nicht unmöglich. Laut Sutter verfügt der Gebäudebestand nicht nur aus ökologischer, sondern auch ökonomischer Sicht über Potential, das vom aktuellen Zeitgeist profitieren kann. Den Abriss und Neubau des Gebäudes bewertet das Planungsbüro sowohl aus umwelttechnischer, wie baukultureller, als auch wirtschaftlicher Sicht als Verlust und keine sinnvolle Option.

Bei der Begehung des Gmeinderats im Mai. | Bild: Obermeyer, Justus

Ob Abriss oder Sanierung: Das Projekt soll in jedem Fall nicht unter kommunaler Trägerschaft, sondern mit einem Investor realisiert werden. Laut Stadtverwaltung liegen dazu mehrere private Angebote vor, die zum Teil den Erhalt, oder auch den Rückbau der Gebäude und nachfolgend Neubau vorsehen.

Nicht mehr fahrtüchtig: Der Aufzug im Anbau. | Bild: Obermeyer, Justus

Im Gemeinderat sollen nun Vor- und Nachteile von Abriss und Erhalt des Gesamtkomplexes gegenübergestellt werden und auf dieser Basis eine Entscheidung getroffen werden. Eine Trennung zwischen Alt- und Neubau ist demnach nicht mehr vorgesehen. Der Neubau galt lange Zeit als nicht erhaltungswürdig, Willi Sutter hält aber auch hier eine Sanierung für möglich und vernünftig.

Denkbar ist auch, dass sich der Gemeinderat zwar für den Erhalt des Gebäudes ausspricht, die Sanierung aber noch aufschiebt, bis das derzeit laufende Sanierungsgebiet abgeschlossen ist. Bei einem anschließenden Sanierungsverfahren könnte die Stadt von einer entsprechenden Förderung profitieren.

