von sk

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag, 12. November, in der Merianstraße in Wehr einen beträchtlichen Sachschaden an mehreren geparkten Autos und an Haus und Hof dortiger Anwohner verursacht. Der 25 Jahre alte Autofahrer selbst verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus nach Waldshut.

Bild: Feuerwehr Wehr

Kurz nach 2:30 Uhr war der junge Mann mit seinem Opel von der Straße abgekommen, weil er zu schnell war. Er prallte zunächst gegen ein Tor, danach beschädigte er einen Zaun und den Garten eines angrenzenden Anwohners. Der Opel kollidierte noch mit einem auf diesem Grundstück stehenden Suzuki. Dieser Aufprall war so heftig, dass der Suzuki gegen die Hauswand eines Nachbarn geschleudert und dabei total zerstört wurde. Die Fahrt des Opels war aber noch nicht gestoppt. Erst in einem angrenzenden Hof zwischen einem dort abgestellten Opel Insignia und einer Garage kam das Auto zum Stehen. Nicht bevor jedoch noch diesen Opel, das Garagentor und einen in der Garage stehenden VW zu ramponieren.

Bild: Feuerwehr Wehr

Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von ca. 1,2 Promille gemessen, weshalb eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten. Für drei beschädigte Fahrzeuge endete diese Trunkenheitsfahrt auf dem Abschleppwagen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau abschätzbar, dürfte aber bei weit über 20000 Euro liegen.