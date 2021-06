von Reinhard Valenta

Die Fronleichnamsprozession 1942 änderte Fred Kohlers Leben. Danach war nichts mehr so wie vorher. Die Welt des 18-jährigen Schlosserlehrlings wurde damals vom Kopf auf die Beine gestellt. Was war geschehen?

Alfred Kohler war 1924 zur Welt gekommen. Seine Eltern hatten ihn katholisch erzogen, aber nicht „übertrieben fromm“, wie seine Tochter Gisela Mauermann sagt. „Sie hatten ihm beigebracht, dass man das tun muss, was man für richtig hält und dafür verantwortlich ist.“ Genau das tat Fred Kohler.

Wehr/Bad Säckingen Sozialdemokraten trotzten den Nazis: Das Stauffenberg-Attentat am 20. Juli 1944 hatte Folgen für drei mutige Männer in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Fred wurde Ministrant und am Schluss sogar Oberministrant. Er war eine Führungspersönlichkeit. Ein Foto zeigt ihn an der Wehrer Martinskirche im Kreis der Ministranten mit dem Evangelienbuch. Aber Fred träumte den Traum vom Fliegen. Pilot wollte er werden.

Wehr Wie die Nazis den Traum vom Fliegen bei Jungen aus Wehr missbrauchten – Zeitzeuge Hermann Kramer erinnert sich Das könnte Sie auch interessieren

Das war nur möglich, wenn man freiwillig zur Flieger-HJ (Hitlerjugend) ging. Fred machte das und besuchte zweimal die Woche die sog. Baustunden, in denen Gleitflugzeuge gebaut wurden. Auch dort bewies er Führungsqualitäten.

Oberministrant Fred Kohler mit dem Evangeliar: Hinter ihm Pfarrer Wildemann, der stets ein offenes Ohr für Kritiker des Naziregimes hatte. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Nach dem Tod des HJ-Chefs Herbert Schulz 1941 wurde Gerhard Thiel der neue „Stammführer“. Er machte Fred zu seinem Stellvertreter. Fred nahm das Amt an. Bei den Nazis gab es keine Wahl, sondern das Führerprinzip. „Ich war etwas blauäugig“, schrieb Fred später. Aber Fronleichnam 1942 gingen ihm die Augen auf.

Fronleichnamsprozession mit dem Allerheiligsten unter dem Baldachin in den 1930er Jahren: Fred Kohler wollte die Begegnung von Monstranz und Hakenkreuz unbedingt verhindern. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Seit Beginn des Zweiten Weltkriegs fanden die Prozessionen nicht mehr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, sondern am folgenden Sonntag statt – zur Vermeidung von Produktionsausfällen. 1942 war es der 7. Juni. Ausgerechnet an diesem Sonntag sollte die Siegerehrung der Reichssportwettkämpfe auf dem alten Sportplatz unten an der Öflinger Straße stattfinden. Diensthabender war Fred Kohler. Er sollte 120 Mitglieder der HJ und des BDM (Bund Deutscher Mädchen) anführen.

Wehr Kundgebungen und Umzüge: Wie Nationalsozialisten sich in den 1930ern im Wehratal inszenierten Das könnte Sie auch interessieren

Als er den Dienstplan sah, begriff er sofort, dass es eine Begegnung mit der Prozession geben würde. Diese verlief auch in Richtung Sportplatz, bog aber vorher in die Kernerstraße ein, wo sich am Krankenhaus die dritte Station befand. Thiel und Bürgermeister Arnold, Chef der Wehrer NSDAP, stimmten Freds Vorschlag einer Vorverlegung der Siegerehrung um eine Stunde zu. Sie wollten wohl mögliche Diskussionen mit dem katholischen Pfarrer Wildemann umgehen. Trotzdem wäre es fast zur Begegnung gekommen.

„Um 8.20 Uhr standen wir in Reih und Glied“, doch Bürgermeister Arnold, der die Urkunden verteilen sollte, „ließ auf sich warten“. Erst um „9.20 Uhr kam unser Hoheitsträger auf dem Fahrrad“ und nahm die Ehrungen vor. Dann erfolgte der Rückmarsch mit martialischen Kampfgesängen. Fred ahnte, was passieren würde.

Auf der Höhe von Elektro-Kaiser sah er, wie gerade die Fronleichnamsprozession an der Schranke über die Bahnschienen zog. Das Gewissen des ehemaligen Oberministranten verbot eine Begegnung der Nazilieder schmetternden Jugendlichen mit dem Prozessionszug. Fred spürte, dass Monstranz und Hakenkreuz nicht zueinander passten.

Wehrer HJ und BDM 1941 beim Marsch mit Gesang: So ähnlich marschierte Fred Kohler am 7. Juni 1942 an der Spitze von 120 Jugendlichen auf die Fronleichnamsprozession zu. Im Straßengraben ließ er Deckung nehmen. | Bild: Archiv Reinhard Valenta

Er handelte schnell. „Feindliche Flugzeuge von links, Fliegerdeckung“, lautete sein Befehl. 120 Jugendliche sprangen in den Straßengraben. NSDAP-Chef Arnold und HJ-Führer Thiel waren konsterniert. Sie befahlen nach einer Schrecksekunde, Fred solle sofort den Befehl zum Antreten und Weitermarschieren geben. Der weigerte sich: „Wenn die Prozession vorbei ist, lasse ich antreten.“

Es kam zum Streit. „Von Befehlsverweigerung und Aberkennung der Dienstgrade war die Rede.“ Doch Fred fühlte sich im Recht. Er löste das Problem, indem er die Uniformklappen und die Führerschnur von seinem HJ-Hemd riss und mit dem Zitat des Götz von Berlichingen die Szene verließ. Das Drama hatte ein Nachspiel.

Wehr Unternehmer bietet Nazis die Stirn: Der Öflinger Fabrikant Carl Denk setzte sich in der Zeit des Nationalsozialismus für jüdische Mitarbeiter ein Das könnte Sie auch interessieren

Fred wurde aus der Flieger-HJ ausgestoßen und über ihn für zehn Jahre ein Aufnahmeverbot in die NSDAP verhängt. Er wurde, wie er schrieb, bereits „von den Nazis entnazifiziert“. Anfangs fühlte er sich „wie ein Aussätziger“. Aber das überwand er, zumal seine Mutter „das ganze Nazizeug im großen Backofen verbrannt“ hatte.

Im Oktober 1942 kam er zur Luftwaffe. Im September 1944 bot ihm HJ-Führer Thiel bei einem Heimaturlaub die Begnadigung an. Er könne in die NSDAP eintreten. Da waren die Alliierten schon im Anmarsch. Der kluge Fred bat um „Bedenkzeit bis Kriegsende“. Und Thiel ging darauf ein.

Fred Kohler überstand den Krieg. Er arbeitete bis Anfang der 1960er Jahre als Schlosser in der Wehra AG. Dann zog er nach Rechtenbach bei Lohr. Dort engagierte er sich in herausragender Weise für die Feuerwehrjugend. Hoch geehrt starb er 2008 mit 84 Jahren in Lohr. Auch in Wehr sollte dieser aufrechte Mann nicht in Vergessenheit geraten.