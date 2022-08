von Ernst Brugger

Für wahre Lachsalven sorgten am Freitagabend „D‘Knaschtbrüeder“ Jeannot und Christian Weißenberger aus Schopfheim in Brandls Kulturscheune. Das bekannte Schopfheimer Mundart-Duo begeistere bei ihrem nun schon vierten Auftritt einmal mehr die etwa 150 Besucher auf dem voll besetzten, überdachten Hofplatz des kleinen Kulturtempels im Enkendorf.

Die beiden waschechten Wiesentäler, geboren im Lörracher Ortsteil Stetten, singen mit Gitarre, meist heiter aber auch besinnlich, gerne über Menschen und Dörfer im Kleinen und Großen Wiesental. Einzigartig und unnachahmlich boten sie mit ihren eigenen alemannischen Liedern und solchen befreundeter Mundart-Liedermacher ein heiteres dreistündiges Mundart-Spektakel. Die „Knackis“ haben ihren Künstlernamen vom ehemaligen Gefängnis in Schopfheim angenommen. In dessen Mauern gehen sie tagsüber ihren Berufen nach und abends „auf freiem Fuß“ begeistern sie mit witzigen Mundartsongs ihr Publikum – wie mit „Alles in de Finke“ aus ihrer gleichnamigen CD. In dem Lied will ein zerstreuter Biker ein kleines Bierchen trinken und schwingt sich in seinen „Finken“ (Hausschuhe) aufs Motorrad – was ihm passiert, besingen die Brüder auf ihre ureigene witzige Art.

Nicht wegzudenken aus ihrem Programm die schon alemannischen Hits wie „Isch de Hai dehei(m)“und über die Dörfer „Bölle“ und „Adelhuuse“. Böllen im Wiesental ist besser bekannt als Deutscher Meister im Tauziehen und Adelhausen auf dem Dinkelberg als Ortsteil von Rheinfelden. Umwerfend komisch auch eine ihre Ideen zur digitalen Welt und wie sich ein Ehepaar gegenseitig „updaten“ möchte. Gespannt watete man auf die nächste Pointe – und die kam bestimmt. Die Heimatverbundenheit der Brüder kommt besonders in ihrem Lied über Stetten, ihre Heimat, zum Ausdruck und auf besinnliche Art auch beim Lied übers „Maidli vo Todtnauberg“.

Nicht verlegen ist Jeannot Weißenberger, zwischendurch heitere Episoden über Wiesetäler Land und Leute zu erzählen, was sein „Knastbruder“ Christian gewitzt zu kommentieren oder mit Esprit zu untermauern wusste. Auch nach zweieinhalb Stunden war das Duo nicht zu bremsen. Vielleicht auch als Ersatz für den zwischenzeitlich auf die Überdachung prasselnde Regenschauer, wo einige Lieder schwer zu verstehen waren, legten sie als Äquivalent ein halbstündiges Wunschkonzert als Zugabe nach. „Ich hätte aber noch eine weiter Stunde zuhören können“, sagte nach drei Stunden eine Besucherin aus dem dankbaren und beifallsfreudigen Publikum.